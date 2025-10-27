Muere doña Elodia, la abuelita que sobrevivió abrazada a su esposo durante la inundación en Poza Rica

Doña Elodia Reyes La adulta mayor resistió a la inundación abrazada de su esposo; días después murió

Doña Elodia Reyes, protagonista del video en el que se le vio abrazando a su esposo Hilario Reynosa mientras resistían la inundación en Poza Rica, Veracruz, murió este 27 de octubre a causa de complicaciones cardiacas derivadas del desastre.

¿Qué le pasó a Doña Elodia en Poza Rica?

Fue el 10 de octubre cuando la pareja fue captada resistiendo el golpe de las aguas en la colonia Morelos. Aferrados uno al otro sobre una caja de aire acondicionado, esperaban ser rescatados mientras el nivel del agua subía sin control.

La escena, compartida miles de veces en redes sociales le dio la vuelta al mundo; diversos medios internacionales retomaron este momento durante la tragedia en Poza Rica.

Días después de la inundación, doña Elodia fue ingresada al Hospital Regional de Poza Rica por complicaciones derivadas de la exposición prolongada al agua. A pesar de los esfuerzos médicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida.

Tenía 26 años de matrimonio con don Hilario, un antiguo pescador que, según relató a vecinos, se aferró a ella durante la inundación con la única idea de mantenerla a salvo. “Mi prioridad era ella”, dijo entonces, cuando ambos lograron sobrevivir a la corriente del río Cazones.

Sus restos serán trasladados a Naranjos Amatlán, donde familiares y habitantes preparan un homenaje para despedirla.

Las inundaciones que afectaron a Veracruz y otros estados del país han dejado más de 80 víctimas, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mayor número de decesos se registra en Veracruz, con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado. Seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 9 desaparecidos; Puebla con 21 decesos y 3 personas desaparecidas, y Querétaro con uno.