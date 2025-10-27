Otorgan amparo a Guillermo Sesma para que se le reconozca como víctima en proceso que se le sigue

Un juzgado federal otorgó un amparo Sesma Suárez (La Crónica de Hoy)

EL Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal otorgó un amparo indirecto al empresario Guillermo Sesma Suárez donde se ordena, anular la negativa del Ministerio Público de reconocerlo como víctima en los procesos que le sigue la abogada Anta Katirina Suárez Castro y ahora le permite, participar de manera activa en la investigación, ratificar su denuncia y nombrar asesores jurídicos.

Con esta medida, Sesma Suárez, obtuvo la protección de un juzgado federal y la Fiscalía, que reconocen su derecho a la justicia en esta investigación que sigue su curso en un intento por esclarecer este caso que ha generado gran polémica en el l sistema judicial mexicano.

Actualmente, Sesma Suárez enfrenta acusaciones por violencia familiar contra sus tres hijos y falsedad en múltiples carpetas, con amparos rechazados y procesos en etapas intermedias.

El amparo indirecto penal 215/2025, anula la negativa del Ministerio Público del 6 de febrero de 2025 de reconocerlo como víctima y le permite, a Sesma, participar activamente en la investigación, ratificar su denuncia y nombrar asesores jurídicos.

El juez fundamentó que la negativa violaba los derechos constitucionales de Sesma (arts. 1, 17 y 20), destacando que los hechos denunciados – presunta manipulación de pruebas– impactan su seguridad jurídica y libertad personal, por lo que dicha resolución refuerza una interpretación progresiva de la Ley General de Víctimas.

Sesma enfrenta indagatorias por violencia familiar iniciadas por Regina Seemann, no obstante su defensa acusa que la presunta manipulación de pruebas y supuestos actos de corrupción en dichas carpetas afectan sus derechos.

El 1 de octubre de 2025, Sesma solicitó medidas de protección en la Carpeta de Investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/05385/09-2025 por violencia familiar.

La Fiscalía, basándose en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución, y el artículo 137, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, acordó medidas para garantizar su integridad física, psicológica y social frente a las conductas atribuidas a su ex esposa Regina Seemann Audiffred.

De acuerdo con los abogados de Sesma, “este caso expone un grave esquema de corrupción” donde acusan fabricación de pruebas y sobornos para manipular el sistema judicial en perjuicio de su cliente.