¿Hay clases en Nayarit ? Información oficial sobre las actividades escolares tras detención de El Jadinero Tras la detención de El Jardinero, las autoridades informaron si mañana habrá clases en Nayarit (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Tras la detención de “El Jardinero”, presunto integrante del CJNG en Nayarit, el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que mantiene un despliegue operativo en la entidad e informó que sí habrá clases mañana.

Durante la tarde de este lunes 27 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en El Mirador, Nayarit.

¿Hay clases en Nayarit mañana?

Tras estos hechos, usuarios han comenzado a especular sobre una posible suspensión de clases para este martes 28 de abril; sin embargo, el Gabinete de Seguridad ha compartido que esta información es falsa.

De acuerdo con lo informado por el Gabinete de Seguridad, las clases en el estado de Nayarit se llevarán a cabo de manera regular el día de mañana 28 de abril.

A su vez, las autoridades exhortan a los ciudadanos a que se mantengan informados únicamente a través de canales oficiales y a no difundir rumores.

Asimismo, informaron que tras la detención de “El Jardinero” no se registran bloqueos carreteros, mientras que se reportan 6 vehículos incinerados y 6 tiendas incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, informó que las carreteras, casetas y actividades como la educativa y comercial continúan con normalidad.

Tras los hechos registrados en Nayarit derivados de la detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, por parte de la @SEMAR_mx, se informa que el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene un despliegue operativo en la… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 28, 2026

¿Quién es Audias Flores Silva, “El Jardinero”?

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, presunto integrante del CJNG detenido durante la tarde de este lunes 27 de abril, contaba con orden de aprehensión en México; además, también era solicitado por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, quienes ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por información que ayudara a su arresto.

“El Jardinero” había sido identificado como uno de los principales operadores del CJNG, siendo acusado por la DEA de conspiración para distribuir cocaína y heroína a los Estados Unidos.

Diversos reportes lo señalaban como uno de los posibles nuevos líderes del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de este año.

Su detención se dio durante un operativo en el que participaron aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, 4 aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en acciones de apoyo, sin ninguna persona herida o fallecida, según informó la Secretaría de Marina.