Sheinbaum responde a Salinas Pliego: que no se espere 10 días y pague ‘hoy, hoy, hoy’

Sheinbaum y Salinas Pliego La presidenta Claudia Sheinbaum instó al empresario Salinas Pliego a que pague sus impuestos hoy mismo. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió los dichos del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró en su fiesta de cumpleaños que podría pagar sus adeudos fiscales en menos de 10 días.

“Si quiere pagar, que pague hoy mismo, en vez de mandarle cartas al SAT”, expuso la mandataria en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

“Paga hoy, como diría aquel, hoy, hoy, hoy”, agregó haciendo referencia a una frase de Vicente Fox que data de las campañas presidenciales del año 2000.

¿Cuánto debe Salinas Pliego y qué le respondió Sheinbaum?

El pasado sábado 25 de octubre, el dueño de TV Azteca festejó su 70 cumpleaños a través de una fiesta masiva en la Arena Ciudad de México, recinto que es de su propiedad.

Ahí, frente a miles de colaboradores y trabajadores de sus empresas, Salinas Pliego se comprometió a pagar 7 mil 600 millones de pesos en adeudos fiscales en menos de 10 días, para lo cual le envió una carta al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dicha cifra, no obstante, es apenas alrededor del 10 por ciento de la deuda que le achaca el Gobierno, la cual es de alrededor de 74 mil millones de pesos.

“Él dice, queremos pagar, pues paguen, nada les impide pagar, nada, absolutamente nada”, enfatizó la presidenta Sheinbaum como respuesta al empresario.

“Que mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben, pues que empiecen a pagar, pero no han querido pagar, faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político”.

La titular del Ejecutivo reiteró que los adeudos de Salinas Pliego y las pesquisas en su contra provienen de otros sexenios, en concreto, del de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las maniobras del empresario para incumplir con sus obligaciones fiscales, aseveró Sheinbaum, fueron entre los años 2008 y 2013, por lo que la denominada Cuarta Transformación no tuvo nada que ver.

“Imagínense con la corrupción de antes y de todas maneras era tanto lo que se debía o tan fraudulento lo que hizo el Grupo Salinas que desde entonces se le está investigando”, afirmó la presidenta.

“Son querellas que vienen desde ese tiempo, entre más pase el tiempo, más intereses va a haber”.