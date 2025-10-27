¿Sigue cerrada la México-Pachuca? Reporte del tráfico hoy

¿Sigue cerrada la México-Pachuca? Se mantiene bloqueo en la carretera México-Pachuca FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Piperos mantienen bloqueada la carretera México-Pachuca, a la altura de El Vigilante en el Estado de México. De acuerdo con los reportes, los transportistas permiten el paso por goteo y de manera aleatoria en algunos carriles, por lo que la circulación vial es lenta y se recomienda buscar rutas alternas.

El bloqueo inició a las 6:40 de la mañana después de que operadores de pipa de agua cerraran diferentes vialidades como forma de protesta este lunes 27 de octubre. La manifestación se realizó a la altura de El Vigilante en dirección hacia la Ciudad de México.

Después de obstruir la carretera por más de siete horas, los trabajadores de purificadoras de agua comentan que no se levantarán hasta que el Gobierno entable comunicación con ellos.

Asimismo, además de cerrar la carretera México-Pachuca, los transportistas de agua también tomaron la decisión de cerrar diferentes vialidades en la Zona Metropolitana del país.

¿Por qué cerraron la autopista México-Pachuca?

Las manifestaciones de este lunes 27 de octubre por parte de piperos y trabajadores de purificadores de agua se debieron a las inconformidades suscitadas después del Operativo Caudal realizado por autoridades estatales y federales.

De acuerdo con las autoridades, el motivo de este operativo fue combatir el robo y distribución ilegal del agua en el Estado de México; como consecuencia del operativo, se cerraron 120 tomas de agua.

Asimismo, la alcaldía de Iztapalapa asegura que el cierre de estas tomas no afecta el suministro de agua en los hogares de los habitantes; asimismo, la alcaldía confirma que las autoridades del Estado de México ya se encuentran estableciendo mesas de diálogo con los trabajadores.

Según diferentes informes, durante el operativo se intervinieron más de 189 inmuebles, localizando 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas, además de asegurarse 322 transportes tipo pipas, 37 vehículos diversos y detenerse a 7 personas.

Los municipios que participaron en este operativo fueron 48, entre los que se encontraban: Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Toluca.

Además, para poder realizarlo, se involucraron autoridades como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sedena y Marina, además de elementos de los diferentes municipios que colaboraron.

Después de las manifestaciones de hoy, quedará permanecer al pendiente sobre los resultados de las mesas de diálogo entre el gobierno del Estado de México y los trabajadores transportistas de agua.