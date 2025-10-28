Calendario de pago Pensión Bienestar noviembre 2025: fechas tentativas de depósito

Calendario de pago Pensión Bienestar noviembre 2025 Conoce las fechas tentativas para el pago de noviembre. FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM (Fotografía Cortesía)

Entramos a la recta final del año y, con la llegada de noviembre, se acerca el depósito del último pago del 2025 de la Pensión Bienestar correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social que se le otorga de manera universal a las mujeres y hombres mayores de 65 años.

De manera bimestral, es decir, cada dos meses, se realiza un pago de $6,200 pesos a la tarjeta del Banco del Bienestar que se te otorga una vez te registras en el programa.

El último pago se realizó en el mes de septiembre, por lo que el pago que corresponde es el de noviembre, el cual abarca ese mes y diciembre, siendo el último que recibías del año 2025.

¿Qué día depositarán la Pensión Bienestar noviembre 2025?

Aunque las fechas oficiales no han sido publicadas por las autoridades gubernamentales como el Banco del Bienestar o la Secretaría del Bienestar, debes considerar que los depósitos se realizan en orden alfabético de tu primer apellido, por lo que estas pueden ser las posibles fechas para el depósito de noviembre:

Letra A: lunes 3 de noviembre.

lunes 3 de noviembre. Letra B: martes 4 de noviembre.

martes 4 de noviembre. Letra C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. Letras D, E, F: viernes 7 de noviembre.

viernes 7 de noviembre. Letra G: lunes 10 y martes 11 de noviembre.

lunes 10 y martes 11 de noviembre. Letras H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre.

miércoles 12 de noviembre. Letra L: jueves 13 de noviembre.

jueves 13 de noviembre. Letra M: viernes 14 de noviembre.

viernes 14 de noviembre. Letras N, Ñ, O: martes 18 de noviembre.

martes 18 de noviembre. Letras P, Q: miércoles 19 de noviembre.

miércoles 19 de noviembre. Letra R: jueves 20 y viernes 21 de noviembre.

jueves 20 y viernes 21 de noviembre. Letra S: lunes 24 de noviembre.

lunes 24 de noviembre. Letras T, U, V: martes 25 de noviembre.

martes 25 de noviembre. Letras W, X, Y, Z: miércoles 26 de noviembre.

Se han establecido estas posibles fechas con base en las anteriores, considerando que el pago suele hacerse a partir de los primeros días hábiles de cada mes.

Recuerda que los pagos se realizan únicamente en días hábiles, por lo que, además de los fines de semana, tampoco se depositará el lunes 17 de noviembre con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Las fechas oficiales suelen ser anunciadas a inicios del mes del depósito, por lo que deberás estar al pendiente, pues no tardan en ser anunciadas, y ten a la mano tu tarjeta del Banco Bienestar para hacer el retiro de tu último pago del 2025.