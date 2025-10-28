Dar de alta un beneficiario IMSS en línea: pasos y requisitos

Dar de alta a un familiar en el IMSS en línea, guía pasó a pasó. Ahora el proceso de dar de alta a un familiar como beneficiario de servicios médicos, hospitalarios y medicamentos se puede hacer completamente en línea, y aquí te decimos cómo.

Olvídate de largas filas, y engorrosos tiempos de espera, ahora, dar de alta a un familiar como beneficiario de servicios médicos, hospitalarios y medicamentos en el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se puede hacer completamente en línea, y aquí te decimos cómo hacerlo.

Requisitos y documentación para realizar el tramite en línea de afiliación de un beneficiario al IMSS

Este trámite normalmente se realizaba de manera presencial, y el titular tenía que acudir con el beneficiario a una clínica o subdelegación. Ahora este proceso se puede llevar a cabo 100% en línea, el único requisito es que el derechohabiente tenga todos sus documentos actualizados en el IMSS.

Para dar de alta a un beneficiario y realizar el trámite en línea, el IMSS solicita la siguiente documentación digitalizada:

CURP del titular y del beneficiario

Identificación oficial del asegurado

Acta de nacimiento o matrimonio, según corresponda

Comprobante de domicilio

Constancia de concubinato (en caso de no existir matrimonio)

NSS (Número de Seguro Social)

RFC con homoclave

Correo electrónico activo

Es importante mencionar que la documentación debe estar actualizada, de lo contrario no s epodrá llevar a cabo el proceso en línea.

Registro de beneficiario en Plataforma IMSS Digital, paso a paso:

Ingresa al portal oficial del IMSS y selecciona la sección “Trámites”. Da clic en “Alta de Beneficiarios IMSS”. Inicia sesión con tu e.firma o con CURP, RFC y correo electrónico. Selecciona el tipo de beneficiario: cónyuge, concubino, hijo, hija, padre o madre. Carga los documentos digitalizados en formato PDF. Confirma los datos personales y de parentesco. El sistema generará un acuse digital, que deberás guardar.

Después de realizar el registro, el alta del beneficiario o beneficiaria en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suele ser inmediato, y ya puede comenzar a recibir atención en la Unidad Medica Familiar (UMF) del titular, siempre y cuando el sistema no registre inconsistencia en los documentos requeridos.

Afiliación y vigencia de derechos del beneficiario

Después del registro, se debe verifica la vigencia de derechos en el IMSS, dicho traite también puede realizarse en línea, dentro de la plataforma del IMSS Digital.

En caso de que haga falta que se asigne (UMF), deberá seleccionarse la más cercana al domicilio del beneficiario para poder comenzar a recibir la atención.