El AICM no se da ‘abasto’... el AIFA, luce vacío: imágenes aéreas de ambos aeropuertos de la CDMX

AIFA vs. AICM La diferencia de operaciones entre ambos aeropuertos de la CDMX es abismal. (Especial.)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue inaugurado en 2022 como una forma de despresurizar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los que más pasajeros reciben en Latinoamérica.

Además, surgió como contrapropuesta al extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el cual se iba a construir en la zona del Lago de Texcoco y del cual, hoy en día, queda únicamente la osamenta del que iba a ser el principal proyecto aeroportuario del país y de toda la región de habla hispana en el continente.

A tres años de su inauguración, el AIFA, también conocido como el Aeropuerto de Santa Lucía, por ubicarse en la antigua base militar del mismo nombre, luce con un escaso tráfico aéreo, según las aplicaciones que monitorean vuelos y aeropuertos.

AICM vs. AIFA: así lucen sus espacios aéreos

La diferencia entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA es abismal... al menos por ahora.

De acuerdo a la aplicación Flight Radar, a las 10:00 horas de este martes 28 de octubre, en Santa Lucía sólo había un avión en pista dirigiéndose a su slot, tras aterrizar desde un vuelo proveniente de Nuevo León.

Se trataba del avión de Viva Aerobús serigrafiado con publicidad del festival Tecate Pa’l Norte con matrícula VIV9401, que es un modelo Airbus A320-271N.

En el espacio aéreo alrededor del AIFA, a esa misma hora, sólo había un avión de la Fuerza Aérea mexicana.

AIFA vacío En el Aeropuerto de Santa Lucía únicamente había una operación a las 10:00 horas (Especial)

En tanto, en el AICM, a las 10:00 horas, había 7 aviones en pista, de los cuales, un Boeing 737 de Aeroméxico, con matricula AMX1537, proveniente de San Luis Potosí, estaba aterrizando, mientras que otros 6 se preparaban para despegar.

Además, a esa hora, 7 aviones se hallaban en sus respectivos slots para el desembarque y embarque de pasajeros, mientras que otros 3 aviones se encontraban en el espacio aéreo del Aeropuerto de la CDMX a la espera de aterrizar.

AICM no se da abasto A las 10:00 horas, el AICM tenía alrededor de 17 operaciones simultáneas. (Especial)

Es decir, a las 10:00 horas sólo había un avión operando en ese instante en el AIFA, contrario al AICM, donde había 17 aviones en operación simultánea.

¿Cuántas operaciones diarias tienen el AIFA y el AICM?

El general Isidoro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, reveló en julio pasado que, en 2025, su aeropuerto ha tenido alrededor de 152 operaciones diarias.

En contraparte, el AICM tuvo el año pasado 322 mil 427 operaciones totales, entre vuelos comerciales y de carga, lo que equivale a 880.9 operaciones diarias, tomando en cuenta que 2024 fue bisiesto.

En lo que va del año, con corte a septiembre, se han relizado 234 mil 172 operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que equivale a un promedio de 857.7 operaciones al día.