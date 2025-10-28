Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, dueño del Pachuca y el León

Jesús Martínez Pachuca y León se han visto afectados por los problemas legales en la transmisión de partidos por parte de Fox Sports en nuestro país. (Miguel Ponton/Miguel Ponton)

Un nuevo conflicto surge en el futbol mexicano de Liga MX, ahora en contra de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca. El empresario mexicano enfrenta ahora una orden de aprehensión por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado mientras continúa la disputa del grupo con los derechos de transmisión de sus equipos.

¿Por qué hay orden de aprehensión contra Jesús Martínez?

De acuerdo con información de Reforma, la orden de aprehensión es en contra de Martínez y de Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, quien funge como representante legal de todo el Grupo Pachuca por haber incumplido una orden de presentarse en una audiencia en dos ocasiones y fue girada por un juez de control de la Ciudad de México.

La audiencia habría estado relacionada a una resolución que obligaba a Grupo Pachuca de no transmitir partidos que se encuentran bajo litigio por derechos de transmisión con Fox Sports.

¿Cuál es el problema con la transmisión de partidos de Pachuca y León con Fox Sports?

Pachuca y León rescindieron relaciones con la filial mexicana de Fox (Grupo Lauman) y cerraron un acuerdo con Fox Corp/Tubi para transmitir sus partidos; eso provocó demandas y bloqueos porque había contratos y disputas legales entre las partes (Fox Sports México vs. Grupo Pachuca y contra Fox Corp), lo que dejó partidos sin señal en ciertos operadores y en EE. UU. mientras los jueces y las compañías resolvían quién podía transmitir.

Grupo Lauman alegó que tenía derechos contraídos y demandó a Grupo Pachuca y a Fox Corp por “apropiarse” de transmisiones que ellos entendían que les correspondían. En respuesta hubo demandas en México y en Estados Unidos, amparos y medidas cautelares que complicaron la difusión.