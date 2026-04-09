Tunden al diputado Martín Palacios por comparar a mujeres con caballos Se viraliza comentario del diputado del PT donde compara a las mujeres con caballos (@Fracción Parlamentaria PT Tabasco)

Se viraliza comentario de Martín Palacios Calderón, diputado del PT, donde compara a las mujeres con caballos; tras los comentarios hechos, el legislador ofreció disculpas públicas.

En redes sociales se volvió tendencia un video en donde el coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso de Tabasco comparaba a las mujeres con caballos durante una conferencia de prensa.

¿Qué dijo el diputado Martín Palacios Calderón?

El video que circula en redes sociales muestra la reunión que llevaba el diputado del PT junto con asociaciones de charros en la biblioteca del Congreso de Tabasco, cuando durante su participación, Martín Palacios Calderón comparó a los caballos con las mujeres, diciendo:

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más, que hay que estar atentos, que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan, el caballo, pues no, no va a durar”.

Tras los comentarios hechos por el diputado del PT, los asistentes únicamente se rieron y continuaron la reunión. No fue hasta que se viralizó el comentario y que usuarios en redes sociales comenzaron a señalar a Martín Palacios Calderón como machista, que este ofreció disculpas públicas.

El diputado Martín Palacios Calderón ofrece disculpas

Ante los comentarios hechos por Martín Palacios Calderón donde compara a las mujeres con caballos, la Fracción Parlamentaria del PT a la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco subió un comunicado ofreciendo disculpas.

En el comunicado, el diputado Martín Palacios Calderón declaró que, tras reflexionar sobre los comentarios realizados, comprendió que reproducen estereotipos de género.

“Ofrezco una disculpa pública a la sociedad, comprometiéndome a deconstruirme, leer y capacitarme más sobre estos temas que nos atraviesan a todas las personas, a respetar y promover el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres (...)”. Fueron parte de las disculpas del diputado Martín Palacios Calderón.

¿Quién es Martín Palacios Calderón?

Martín Palacios Calderón actualmente se desempeña como coordinador de la Fracción Parlamentaria del PT en el Congreso de Tabasco, además de ser un miembro activo de este partido y parte de la Comisión Ejecutiva Nacional.

Es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la profesión de Médico Cirujano Dentista, y se desempeña como Comisionado Político Nacional del PT, también en Tabasco.