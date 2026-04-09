Revés para Alberto del Río, El Patrón: dictan prisión preventiva contra el luchador El Patrón permanecerá en prisión preventiva hasta que se determine su situación legal (@FiscaliaSLP y @prideofmexico)

Continúa el proceso legal en contra del luchador Alberto del Río, El Patrón, después de que fuera detenido por presunta violencia familiar.

Después de que el pasado lunes 6 de abril fuera detenido el exluchador El Patrón, posterior a que las autoridades recibieran una llamada de su pareja Mary Carmen Rodríguez Lucero, denunciando agresiones físicas hacia ella por parte de él, el caso continúa avanzando.

Situación legal actual de Alberto del Río, El Patrón: Le dictan prisión preventiva

De acuerdo con diferentes reportes, tras la detención de Alberto del Río, El Patrón, durante una audiencia un juez habría determinado legal la detención del exluchador.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí imputó a El Patrón el delito de violencia familiar, por lo que la defensa del exluchador de la WWE solicitó la duplicidad del término constitucional para ampliar el tiempo en el que el juez deberá determinar su situación legal.

Tras esto, la defensa también solicitó que Alberto del Río pudiera llevar el proceso en libertad, aunque el juez le negó esta última solicitud. Por lo que El Patrón continuará en prisión preventiva hasta su próxima audiencia de vinculación a proceso.

¿De qué es acusado Alberto del Río, El Patrón?

Alberto del Río está siendo investigado por las autoridades por presunta violencia familiar hacia su pareja Mary Carmen Rodríguez Lucero.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la agresión de Alberto del Río ocurrió el pasado lunes 6 de abril en la colonia Lomas del Tecnológico, cuando durante una discusión, el luchador comenzaría a ejercer diferentes agresiones físicas y verbales contra su pareja.

Tras estos hechos, Alberto del Río fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales y actualmente se continúa definiendo su situación legal, mientras permanece en prisión preventiva.

¿Quién es Alberto del Río, El Patrón?

Alberto del Río, conocido principalmente por el nombre de El Patrón, es un exluchador de la WWE, quien también ha colaborado con las empresas Lucha Libre AAA Worldwide y Total Nonstop Action Wrestling.

Recientemente volvió a estar en el ojo público tras participar en el reality show “La Granja VIP” y en el evento de boxeo Ring Royale, donde luchó contra Chuy Almada.