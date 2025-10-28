INAPAM: los mejores descuentos en restaurantes en CDMX

Con tu credencial (INAPAM), ahora puedes disfrutar de descuentos en múltiples establecimientos Si te gusta probar todo tipo de comida, disfrutar de música en vivo y de hermosas vistas a la ciudad, ¡tenemos una gran noticia!, con tu credencial (INAPAM), podrás acceder a descuentos en diferentes restaurantes y cafeterías en la CDMX. Conoce donde están ubicados y que ofrecen.

Muchos son los beneficios que puedes obtener con la tarjeta que ofrece El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), y si eres amante de la buena gastronomía, aquí te compartimos la lista de los restaurantes en CDMX donde puedes recibir un descuento exclusivo al presentar tu tarjeta INAPAM.

Este programa ofrece múltiples opciones de restaurantes, cafetería y bares, para que disfrutes de una deliciosa variedad de platillos y un excelente ambiente sin descuidar tu bolsillo.

Te presentamos la ruta del café para los beneficiarios de la credencial INAMPAM

Para todos aquellos que disfrutan de un rico café, un lugar tranquilo y una buena conversación, Darsky Coffee Cafetería es una excelente opción.

En está cafetería localizada en Toronja #209, colonia Nueva Santa María, puedes obtener hasta un 20% de descuento presentando tu credencial (INAPAM).

En Google Maps, las reseñas son positivas, pues se habla de una excelente atención y recomendando las crepas y waffles.

Si vives cerca de la alcaldía Azcapotzalco, esta es una gran opción para ti. Abren de martes a domingo desde las 9:30 am, y cierran hasta las 8:30 pm, excepto los sábados y domingos donde se cierra el establecimiento a las 4:00 pm.

Continúa la ruta del café en la alcaldía Milpa Alta, donde podrás encontrar el Starloks Coffee Cafetería, ubicada en Toluca Sur #21, Barrio La Concepción, podrás disfrutar de has un 10% de descuento, como promoción especial, al presentar tu tarjeta INAPAM.

Restaurantes en la alcaldía Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez, hay una gran variedad de establecimientos que se suman a este programa;

Come en las alturas, en el Bellini Montecito S.A. de C.V. la opción para tí si te gustan las propuestas distintas. Este restaurante giratorio, en un gran edificio de altura, ofrece una hermosa vista a la ciudad, a través de sus grandes ventanales abiertos, hay música en vivo, un ambiente romántico que acompaña los platos y cocteles mexicanos, elegantes y modernos. Localizado en Montecito #35, Piso 45, colonia Nápoles ofrece un 15% de descuento en cuenta total.

En esta alcaldía puedes encontrar Grupo Daruma S.C. en su sucursal cerca de parque hundido, localizado en Porfirio Díaz #534, colonia Noche Buena donde se ofrece un, 10% de descuento, ¿la especialidad de la casa?, sushi y tacos Daruma.

Restaurantes en la Alcaldía Cuauhtémoc con descuento (INAPAM)

La Comercializadora de Alimentos y Servicios Velest S.A. de C.V. ubicada en Carlos J Meneses #197 int. 4, colonia Buenavista parte baja, ha sido proveedora de servicios de alimentos para instituciones gubernamentales y ahora se suma a esta lista de empresas que hacen descuento a quienes formen parte de la comunidad INAPAM, ofreciendo un 10% de descuento.

¿Que opciones de restaurantes con descuento INAPAM hay en la Alcaldía Miguel Hidalgo?

¿Te gusta el arte, la cerveza artesanal, las antigüedades y el jazz?, Montmartre Bistro es para ti; un restaurante estilo francés que ofrece ensaladas de la casa, empanado tipo argentinas, crepas, filetes y por su puesto; café. Ubicado en Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec, este restaurante ofrece un 20% de descuento.

Hay opciones para todos los gustos, y no podía faltar en el menú, la Pescadería K2 ubicada en Calle 4 #18, colonia Reforma Social, donde según reseñas de usuarios este es un excelente lugar para comprar alimentos congelados, y al presentar tu credencial INAPAM, puedes recibir un 7% de descuento.