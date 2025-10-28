La antigua casa del “Negro” Durazo pasará a ser nueva Universidad del Bienestar

Mañanera 28 de octubre La Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia planes para el terreno de la casa de 'El Negro' Durazo. (Especial)

En la conferencia matutina de este martes 28 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó los planes próximos para el desarrollo de la educación media superior y superior en la Alcaldía Tlalpan.

“Viví en Tlalpan por casi 35 años. Ahí vamos a hacer una preparatoria y una Universidad Rosario Castellanos”, informó en La Mañanera del Pueblo, añadiendo que el proyecto es un sueño que tuvo desde que fue jefa delegacional de Tlalpan en el periodo de 2015 a 2017, antes de convertirse en jefa de gobierno en el año 2018.

El terreno en el que se construirá la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlalpan

En el anuncio oficial de los planes que se tienen para las futuras preparatoria y universidad en la alcaldía Tlalpan, la Presidenta incluyó que ya se tiene un terreno contemplado: “La Mansión de Tlalpan”, vivienda de Arturo ‘El Negro’ Durazo.

La Mansión de Tlalpan Símbolo de los excesos y la corrupción del antiguo jefe de policía Arturo Durazo Moreno. (Especial)

La antigua casa del que fue uno de los personajes más célebres en la historia de corrupción de México, actualmente abriga oficinas de la Academia Mexicana de la Ciencia, cuyo terreno fue otorgado por Salvador Martínez della Roca cuando fue delegado de Tlalpan a comienzos del siglo.

“Es un terreno muy grande y ahí queremos construir un campus Rosario Castellanos y una preparatoria más”, compartió durante la conferencia, afirmando que la construcción de las escuelas para educación media superior y superior ayudará al “mejoramiento de la vida y de las opciones para todas las y los jóvenes de Tlalpan”.

¿Quién fue Arturo ‘El Negro’ Durazo?

Arturo Durazo Moreno fue jefe de la policía capitalina en el sexenio de José López Portillo de 1976 a 1982. El funcionario era temido por los abusos que cometía y conocido por su vida de excesos, siendo “La Mansión del Ajusco” y “El Paternón” en Zihuatanejo ejemplos claros de la desmesura de sus gastos.

En algún momento, incluso fue mencionado en teorías que lo relacionaban con la desaparición de Marcela Basteri, madre de ‘El sol de México’, el cantante Luis Miguel.

Tras la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de México (1982-1988), quien implementó la llamada “renovación moral”, Arturo Durazo salió huyendo del país con cargos por acopio de armas, evasión fiscal y homicidio múltiple.

Fue detenido en el año 1984, en Costa Rica, y sus propiedades le fueron decomisadas. Entre ellas, la mansión de Tlalpan que pasó a ser administrada por la delegación.

¿Cuánto cuesta la casa de ‘El Negro’ Durazo?

Actualmente, no existe ningún documento oficial que confirme el costo real de la propiedad ubicada en el kilómetro 23 y medio de la carretera libre a Cuernavaca.

Sin embargo, de acuerdo a versiones periodísticas de la década de los 80, en ese momento el precio llegó a estimarse en mil seiscientos setenta y cinco millones de pesos; mientras que el costo de la barda exterior es de 100 millones y 28 millones el de las rejas que la rodean.

"El Paternón" Ubicado en Zihuatanejo, Morelos. (Life and Style)

La mansión en Tlalpan, junto a otra propiedad de Durazo en Guerrero, “El Partenón”, son símbolos de la historia más oscura de la corrupción en el país.

No obstante, la creación de una nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos en el terreno de Tlalpan, podría ser uno de los pasos para cambiar el negativo significado de la ostentosa propiedad.