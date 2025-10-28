La Federación refuerza seguridad y va contra extorsionadores de productores en Michoacán

Los titulares de SSPC, Omar García Harfuch y Defensa, Ricardo Trevilla, durante su reunión con productores de limón en Apatzingán (@OHarfuch)

Extorsión en Michoacán — El “homicidio de Bernardo Bravo Manríquez (presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán) no quedará impune” y para erradicar a los grupos que atentan contra la paz en Michoacán se fortalecerán “las acciones conjuntas de seguridad e inteligencia frente a los delitos de cobro de piso” que delincuentes realizan en contra de agricultores en la entidad, subrayó el secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En el encuentro con productores limoneros que se llevó a cabo a puerta cerrada en la sede de la 43 zona militar en Apatzingán, García Harfuch estuvo acompañado por el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ambos funcionarios resaltaron que se protegerá los productores del fruto y para ello se reforzarán las acciones contra grupos criminales.

A través de su cuenta en la red social X, el titular de la SSPC comunicó que “por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, con el General Secretario Ricardo Trevilla titular de @Defensamx1 nos reunimos con productores de limón, el gobernador @ARBedolla y otras autoridades locales, en Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”.

OPERATIVOS

En su mensaje destacó que “se reforzarán las operaciones conjuntas del @GabSeguridadMX , @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán”.

Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla, a su arribo a la 43 zona militar en Apatzingán (@OHarfuch)

Trascendió que durante el encuentro entre ambos funcionarios del Gobierno Federal con los productores del cítrico se acordó que se intensificarán las operaciones de seguridad y de investigación, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y en estas tareas habrá participación conjunta del Gabinete de Seguridad federal, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

Fuentes presentes en la reunión subrayan que el compromiso y objetivo principal es de proteger al sector productivo y garantizar la seguridad de los trabajadores agrícolas que han sido víctimas de amenazas, secuestros y extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

ANTECEDENTE

El encuentro de García Harfuch y el general Trevilla con productores se registra ocho días después del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien fue hallado sin vida el pasado 20 de octubre tras acudir a una reunión en la localidad.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, saluda al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch (@OHarfuch)

Información del Fiscalía del estado, que se apoya en versiones de testigos, refiere que el empresario fue interceptado y privado de la vida por presuntos integrantes del crimen organizado, quienes ya lo habían amenazado por denunciar las extorsiones viven todos los días productores de limón.

El empresario se había convertido en una de las voces más visibles contra grupos criminales que extorsionan a agricultores de Michoacán, motivo por el cual su homicidio provocó indignación a nivel nacional.

La CRónica de Hoy 2025