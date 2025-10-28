¿Pemex en picada? se desploma 40% su inversión y extracción de crudo se mantiene a la baja: IMCO

Pemex Los adeudos a proveedores y niveles de inversión ponen a la petrolera mexicana a la baja

Contrario a la narrativa oficial, Pemex va en picada en este 2025, pues la inversión de esta empresa se ha desplomado en casi el 40 % respecto al año pasado lo que representa 41 mil 400 millones de pesos menos, pero también la extracción de petróleo crudo se mantiene a la baja lo que ha prendido las alertas en la petrolera mexicana.

A esto se suma la deuda creciente con proveedores alcanza máximos históricos que tan solo en un año creció en un 28.4%, es decir, 114 mil 200 millones de pesos más a esta deuda, lo que ha provocado un fuerte impacto a estos sectores económicos pues muchas empresas ya quebraron o están a punto de hacerlo por la falta de pago de la petrolera.

El saldo de las obligaciones que Pemex debe pagar a proveedores y contratistas en el plazo de menos de un año ascendió a 517.1 mmdp en estos primeros nueve meses del 2025.

De acuerdo al reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Pemex en la Mira” que analiza los estados financieros de esta empresa al tercer trimestre de este año, con los recursos disponibles, “Pemex no puede aumentar sus niveles de inversión y reducir su deuda con contratistas y proveedores”.

En los nueve primeros meses de 2025, Pemex invirtió solo 182 mil 3000 millones de pesos, lo que representa 41 mil 400 millones de pesos (39.8%) menos recursos que los 223 mil 700 millones de pesos que realizó en el mismo lapso de 2024.

Pero las malas noticias siguen, pues la extracción de petróleo crudo de Pemex y sus socios continúa a la baja, y al tercer trimestre de 2025 registra el menor nivel de petróleo crudo (sin incluir condensados) en los últimos 15 años, que comprenden del 2011 al 2025.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, la petrolera produjo un promedio de 1.374 millones de barriles diarios (MMbd) de crudo, lo que representa 138 mil barriles de crudo menos al día 9.1 % menos que el año pasado donde procesó 1.512 MMbd

¿Deuda impagable?

El aumento de las deudas que arrastra Pemex le impiden destinar recursos para inversión en nuevos proyectos que le permitan a la petrolera revertir la caída en su plataforma de producción.

El programa de Financiamiento de Inversión 2025, respaldado por Banobras por 250 mil millones de pesos mdp busca reducir la deuda a proveedores y financiar proyectos de inversión en 2025.

Sin embargo, dado el crecimiento de la deuda con proveedores durante el año en curso, su pago implica una reducción de los montos disponibles para invertir en nuevos proyectos que le permitan a la petrolera revertir la caída en su plataforma de producción.

El reporte del IMCO también da cuenta de que en los primeros nueve meses de 2025, el Gobierno Federal otorgó a Pemex aportaciones patrimoniales –o de capital– por 380 mil 100 millones de pesos .

Esta cantidad equivale al 279.1% del total aprobado para la petrolera en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, que asciende a 136.2 mmdp.

Pero estos apoyos estarán destinados a reducir la deuda financiera de la empresa, es decir, no están relacionados con los montos de inversión, ni con el pago de deuda con contratistas y proveedores.