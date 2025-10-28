Raquel Buenrostro vendió ‘depa’ de 9 millones que no aparecía en su declaración patrimonial

Raquel Buenrostro CIUDAD DE MÉXICO, 17OCTUBRE2024.- Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, durante su intervención en la "Mañanera del Pueblo" realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional. La secretaria expuso el modelo que tendrá la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual sustituiría al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro Sánchez, informó en su declaración patrimonial que vendió un departamento con valor de 9 millones 400 mil pesos, constató EMEEQUIS.

No obstante, la posesión del departamento no fue registrada en ninguna de sus declaraciones patrimoniales anteriores.

La titular de SABG declara misteriosa propiedad que vendió en 9 millones

En el documento, de carácter público, Raquel Buenrostro reportó que ganó 1 millón 903 mil pesos por cargo público, como titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

No obstante, en el apartado de ingresos netos de la misma declaración patrimonial, también declara que vendió un departamento mediante crédito, en mayo de 2024, con un valor de 9 millones 400 mil pesos.

De acuerdo con las declaraciones patrimoniales de los años 2024, 2023, 2021, 2020, 2019 y 2018, consultadas por EMEEQUIS, la posesión del departamento —que consta de 149 metros cuadrados— no fue registrada.

¿Quién es Raquel Buenrostro?

Raquel Buenrostro Sánchez tiene el cargo de titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) desde el 1º de octubre de 2024 hasta el día de hoy.

Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno CIUDAD DE MÉXICO. 12MAYO2025.- Raquel Buenrostro en la presentación formal del organismo Transparencia para el Pueblo, junto con Alejandro Encinas Nájera titular de esta dependencia en las oficinas de lo que antes fue el INAI. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Es Licenciada en Matemáticas, título otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestra en Economía por El Colegio de México AC.

Los cargos de Buenrostro en el ámbito público y federal incluyen Secretaria de Estado en la Secretaría de Economía del año 2022 al 2024, así como Jefa de Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el periodo de 2020 a 2022.