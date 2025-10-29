¡Apunta la Fecha! Desfile Día de Muertos Guadalajara 2025: Ruta y horario

Festival Desfile de Día De Muertos Guadalajara 2025 Las calles de la perla tapatía se llenan de color y tradición este año, aquí te compartimos rutas y horarios.

El desfile, organizado por Lazos entre el arte A.C. en colaboración con diversas instituciones, escuelas, y colectivos ciudadanos de Jalisco, este año celebra su 19.ª edición, y será una fiesta de color, gastronomía, ¡mucha música!, arte y sorpresas.

Este año serán 15 mil catrinas las que formen parte del contingente que inunde de cultura y misticismo las calles tapatías, esto, de acuerdo a; Alejandra Pérez Medina, integrante de la coordinación de Relaciones Públicas del festival.

Horario del Desfile de Día Muertos Guadalajara 2025

Recordar a quienes ya no están, dejando un camino de cempasúchil para que puedan encontrar el camino a sus platillos favoritos e incluso disfrazarse de cráneos, esqueletos coloridos, es una tradición que México adopto desde hace ya varios años, y Guadalajara impregna su identidad en este desfile que incluye ofrendas, catrinas, flores, luz y color y cuentos de personas caracterizados como catrines y catrinas.

Según información de la pagina de Facebook Desfile día de Muertos Guadalajara La edición 2025 del Desfile se llevara a cabo este sábado 1 de noviembre y dará inicio de las 16:00 horas, tiempo en que personas caracterizados como catrines y catrinas recorrerán las calles del centro de Guadalajara con vestuarios alusivos a esta fecha icónica de la cultura mexicana. Se anticipa que el evento termine a las 18:00 horas.

Ruta para el desfile de día Muertos Guadalajara 2025

La ruta para este año, se espera extensa, y según información de la página Desfile día de Muertos Guadalajara, dará inicio en parque La Penal, cerca de la intersección entre Sebastián Allende y Francisco Gómez de Mendiola, continuando por las avenidas Javier Mina y Juárez, para cerrar el desfile en la calzada Federalismo.

Ruta Desfile De Día De Muertos 2025 Esta es la ruta compartida por la pagina de Facebook Desfile de día de muertos 2025, para la edición 19.

Este año, se prevé un recorrido largo en las calles principales de Jalisco, no olvides llevar tenis cómodos, tu cámara, y tu disfraz de catrín o catrina, este desfile lo puedes disfrutar solo o acompañado, pues la calidez de los tapatíos hace de la fiesta una forma de hacer amigos hasta en el Mictlán.



