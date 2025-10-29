¡Apunta la Fecha! Desfile Día de Muertos Guadalajara 2025: Ruta y horario

El desfile, organizado por Lazos entre el arte A.C. en colaboración con diversas instituciones, escuelas, y colectivos ciudadanos de Jalisco, este año celebra su 19.ª edición, y será una fiesta de color, gastronomía, ¡mucha música!, arte y sorpresas.
Este año serán 15 mil catrinas las que formen parte del contingente que inunde de cultura y misticismo las calles tapatías, esto, de acuerdo a; Alejandra Pérez Medina, integrante de la coordinación de Relaciones Públicas del festival.
Horario del Desfile de Día Muertos Guadalajara 2025
Recordar a quienes ya no están, dejando un camino de cempasúchil para que puedan encontrar el camino a sus platillos favoritos e incluso disfrazarse de cráneos, esqueletos coloridos, es una tradición que México adopto desde hace ya varios años, y Guadalajara impregna su identidad en este desfile que incluye ofrendas, catrinas, flores, luz y color y cuentos de personas caracterizados como catrines y catrinas.
Según información de la pagina de Facebook Desfile día de Muertos Guadalajara La edición 2025 del Desfile se llevara a cabo este sábado 1 de noviembre y dará inicio de las 16:00 horas, tiempo en que personas caracterizados como catrines y catrinas recorrerán las calles del centro de Guadalajara con vestuarios alusivos a esta fecha icónica de la cultura mexicana. Se anticipa que el evento termine a las 18:00 horas.
Ruta para el desfile de día Muertos Guadalajara 2025
La ruta para este año, se espera extensa, y según información de la página Desfile día de Muertos Guadalajara, dará inicio en parque La Penal, cerca de la intersección entre Sebastián Allende y Francisco Gómez de Mendiola, continuando por las avenidas Javier Mina y Juárez, para cerrar el desfile en la calzada Federalismo.
Este año, se prevé un recorrido largo en las calles principales de Jalisco, no olvides llevar tenis cómodos, tu cámara, y tu disfraz de catrín o catrina, este desfile lo puedes disfrutar solo o acompañado, pues la calidez de los tapatíos hace de la fiesta una forma de hacer amigos hasta en el Mictlán.