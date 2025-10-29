Resultados de la Beca de Exención del Edomex Becas de Exención Edomex: resultados y qué hacer si fuiste seleccionado. (Pexels)

Ya se publicaron los resultados para la Beca de Exención del Edomex y tienes hasta el viernes 31 de octubre para consultar si saliste seleccionado y poder continuar con el proceso.

El Programa de Exención Edomex para Escuelas Particulares tiene como objetivo apoyar con becas de exención total o parcial de colegiatura a las y los estudiantes inscritos en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

La beca está contemplada para cubrir niveles desde el preescolar hasta posgrado y, si fuiste seleccionado, el apoyo abarcará los meses correspondientes al ciclo escolar cursado.

El lunes 27 de octubre se anunciaron los resultados de las Becas de Exención Edomex y, según la convocatoria publicada por el Gobierno del Estado de México, solo hasta el 31 de octubre podrás ingresar al sitio web y conocer si fuiste seleccionado.

¿Cómo consultar resultados de la Beca de Exención del Estado de México?

Para conocer si fuiste seleccionado, deberás ingresar a la página oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México y, en el apartado de becas, seleccionar “Becas de Exención Edomex” para finalmente dar clic en el recuadro de “resultados”.

De ahí te redireccionará a una nueva página donde deberás ingresar tu CURP y el número de folio que se te asignó cuando realizaste el registro. Es importante mencionar que debes contar con ambos datos, pues de lo contrario el sitio web no te dejará avanzar.

En caso de haber sido seleccionado como beneficiario de la beca, deberás descargar el dictamen de asignación de beca en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el apartado de “solicitantes”.

Recuerda que, a pesar de que te puedan haber aceptado la beca, todavía puede ser cancelada si no se realiza la impresión del dictamen de asignación de beca en las fechas establecidas por la convocatoria.

📚 Consulta los resultados de las Becas de Exención #EdoMéx 2025 del 27 al 31 de octubre.

⁰Ingresa a 👉 https://t.co/Ktu4wOMUMg

⁰#ElPoderDeLaEducación pic.twitter.com/VGh0xJVJy1 — Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (@SeducEdoMex) October 27, 2025

¿Qué pasa si perdiste el folio para la Beca de Exención del Edomex?

En caso de haber perdido el folio que se te asignó cuando te registraste para la Beca de Exención del Edomex, deberás enviar un correo solicitando la reposición de tu folio, pues sin él no podrás conocer los resultados.

El correo deberá ser enviado al email que se encuentra disponible en la página oficial de la beca, adjuntando el nombre completo del alumno. Posteriormente se te hará llegar a la dirección que registraste en el formato de registro.

Ahora ya tienes todo lo necesario para conocer si fuiste seleccionado para la Beca de Exención del Edomex y ser uno de los beneficiarios que podrán ser exentos del pago de colegiatura.