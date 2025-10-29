Nuevas carreteras liberadas

Liberación carreteras por manifestaciones

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta las carreteras que han sido liberadas, después de estabar bloqueadas por productores agrícolas:

•Autopista Morelia -Guadalajara:

Entronque Acatlán (km 118+900) donde confluyen la autopista.

•Guadalajara -Colima:

Carretera libre a Colima por Acatlán.

Carretera Guadalajara -Barra de Navidad.

Carretera Jiquilpan -Colima.

.Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara (km 121+500).

•Guadalajara -Tepic:

A la altura del Technology Park, (km 112+000)

•Santa Rosa -La Barca:

Ocotlán (km 49+100)

•Autopista México -Guadalajara:

Plaza de Cobro Ocotlán (km 426+000)

Zapotlán del Rey (km 446+000)

Entronque La Barca (km 402)

Autopista Zapotlanejo -Lagos de Moreno:

Plaza de cobro Tepatitlán (km 40.5)

La vía del tren en el municipio de La Barca, línea I km 154 ya se encuentra abierta y en las próximas horas se restablecerá el servicio de trenes de carga entre Irapuerto yy Guadalajara.

45D León -Aguascalientes, carriles troncales.

Central de Abastos Km 11+800.

15D Maravatío Zapotlanejo, carriles troncales, Zapotlán del Rey Km 446+000.

15D Maravatío -Zapotlanejo, plaza de cobro Ocotlán Km 425+900

.15D Maravatío -Zapotlanejo, entronque La Barca Km 402+000.

15D Maravatío -Zapotlanejo, carriles troncales, Vista Hermosa Km 390+000 Libramiento de Matehuala, S.L.P. Km 9+650 operando normal.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que en la Plaza de Cobro Palmillas de la autopista México -Querétaro con dirección a Querétaro, se restablece la circulación, pero con reducción de carriles por presencia de manife stantes.

Continúan con presencia de manifestantes los siguientes tramos:

45D León -Aguascalientes, carriles troncales, Plan de Ayala Km14+900 .

15D Maravatío – Zapotlanejo, Ecuandureo Km 360+060.

15D Maravatío – Zapotlanejo, Panindícuaro Km 307+273.

15D Maravatío – Zapotlanejo, Zinapécuaro Km202+256.

Irapuato -Silao Km 127+450.

Querétaro -León Km 2+500.

Celaya -Salamanca (carretera libre Irapuato) Km 87+500.