Nuevas carreteras liberadas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta las carreteras que han sido liberadas, después de estabar bloqueadas por productores agrícolas:
•Autopista Morelia -Guadalajara:
Entronque Acatlán (km 118+900) donde confluyen la autopista.
•Guadalajara -Colima:
Carretera libre a Colima por Acatlán.
Carretera Guadalajara -Barra de Navidad.
Carretera Jiquilpan -Colima.
.Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara (km 121+500).
•Guadalajara -Tepic:
A la altura del Technology Park, (km 112+000)
•Santa Rosa -La Barca:
Ocotlán (km 49+100)
•Autopista México -Guadalajara:
Plaza de Cobro Ocotlán (km 426+000)
Zapotlán del Rey (km 446+000)
Entronque La Barca (km 402)
Autopista Zapotlanejo -Lagos de Moreno:
Plaza de cobro Tepatitlán (km 40.5)
La vía del tren en el municipio de La Barca, línea I km 154 ya se encuentra abierta y en las próximas horas se restablecerá el servicio de trenes de carga entre Irapuerto yy Guadalajara.
45D León -Aguascalientes, carriles troncales.
Central de Abastos Km 11+800.
15D Maravatío Zapotlanejo, carriles troncales, Zapotlán del Rey Km 446+000.
15D Maravatío -Zapotlanejo, plaza de cobro Ocotlán Km 425+900
.15D Maravatío -Zapotlanejo, entronque La Barca Km 402+000.
15D Maravatío -Zapotlanejo, carriles troncales, Vista Hermosa Km 390+000 Libramiento de Matehuala, S.L.P. Km 9+650 operando normal.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que en la Plaza de Cobro Palmillas de la autopista México -Querétaro con dirección a Querétaro, se restablece la circulación, pero con reducción de carriles por presencia de manife stantes.
Continúan con presencia de manifestantes los siguientes tramos:
45D León -Aguascalientes, carriles troncales, Plan de Ayala Km14+900 .
15D Maravatío – Zapotlanejo, Ecuandureo Km 360+060.
15D Maravatío – Zapotlanejo, Panindícuaro Km 307+273.
15D Maravatío – Zapotlanejo, Zinapécuaro Km202+256.
Irapuato -Silao Km 127+450.
Querétaro -León Km 2+500.
Celaya -Salamanca (carretera libre Irapuato) Km 87+500.