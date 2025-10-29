¿Sigue cerrado Periférico Norte? Esto sabemos del bloqueo de transportistas y piperos

Bloqueo de transportistas en Periférico Norte Integrantes de la Alianza de auto transportistas, comerciantes y anexos del Estado de México, realizaron un bloqueo sobre Periférico, a la altura de parque Naucalli. (Rogelio Morales CUARTOSCURO)

Te compartimos la actualización de que está sucediendo con los bloqueos de piperos y transportistas, y cuál es la situación con los bloqueos hoy, en carreteras y avenidas principales de la capital.

Por otra parte el boqueo de piperos continúa. El contingente de manifestantes compuestos por transportistas, comerciantes y piperos exige una reunión con la mandataria Claudia Sheinbaum y denuncian presunta fabricación de delitos por parte del la fiscalía del Estado de México.

¿Sigue cerrado Periférico Norte por bloqueos de comerciantes y transportistas?

Hasta las 3:00 pm de este miércoles 29 de Octubre, transportistas y comerciantes provenientes del Estado de México, llegaron a Periférico Norte, para manifestarse, bajo la consigna “El gobierno del Estado de México fábrica delitos”, pretendían avanzar rumbo a Palacio Nacional.

Los transportistas que fueron encapsulados pretendían avanzar caminando hacia el Zócalo capitalino, dejando las unidades a la altura de Toreo y bloqueando el flujo de automóviles.

La caravana de transportistas se compone de 2500 vehículos, entre taxis de sitio, taxis de aplicación, grulleros y comerciantes, según información del Universal.

Los manifestantes decidieron cerrar periférico Norte a la altura del Parque Naucalli, sin embargo, hasta el reporte de las 3:00 pm, que comparte N+; el carril lateral de Periférico Norte se encuentran habilitado y en libre flujo.

El contingente se provine desde la parte norte de Cuautitlan Izcalli hasta la altura de Boulevard Puerto Aéreo, por lo que se recomienda tomar precauciones y buscar vías alternas.

Policías de la CDMX encapsulan transportistas en Periférico Norte este 29 de octubre

Los transportistas exigían entablar un diálogo con los representantes de la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, dirigentes de las organizaciones de transportistas demandan una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, para denunciar lo que califican como un presunto fallo en el protocolo de la fiscalía mexiquense, denunciando en sus pancartas, “fabricación de delitos del gobierno del Estado de México.”





Bloqueo piperos: actualización, 29 de octubre

Debido al cierre de pozos de agua tras la implementación del operativo Caudal, piperos bloquean la Plaza de Cobro Número 4 Tepotzotlán, en la autopista México- Querétaro, solo permitiendo el transito en un carril con dirección al norte y otro al sur.

El bloqueo de piperos se integro al contingente con dirección a Palacio Nacional ara exigir la presentar fabricación de delitos por parte de la Procuraduría de justicia del Estado de México (PJEM).

Hasta el momento, el cierre de los posos y el paro de piperos han generado un escasez de agua en varios municipios del Estado de México. Provocando largas filas en purificadoras que mantienen un servicio controlado, anunciando que habrá servicio hasta que se terminen las reservas.