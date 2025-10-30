Aguinaldo 2025: ¿Quiénes lo recibirán en el mes de noviembre y por qué?

Banco del Bienestar (Andrea Murcia Monsivais)

En noviembre, muchos de las y los beneficiarios de diferentes programas del Bienestar cobrarán su último pago del año, pero ¿en que día cae el depósito y que programas lo darán?.

Programas del Bienestar que depositaran en noviembre

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más; con un depósito de 6,200 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; da un monto de 3,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64; da 3,000 pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro; brinda 8,480 pesos por inscrito.

Pensión Madres Solteras Trabajadoras; da pagos de 1,650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3,720 por menores con discapacidad de 0 a 6 años

Sembrando Vida; apoyo monetario de 6,450 pesos.

Fechas de pago

Hasta el momento, solo uno de los programas tiene fijo el día de pago, los demás aun se encuentran pendientes de confirmación de fecha, no obstante estas son las posibles fechas: