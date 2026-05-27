Slim lanza “jalón de orejas” a la 4T por Pemex, el NAIM y CURP en celulares… pero anuncia inversión millonaria en México

El "regaño" de Slim El empresario más rico del país criticó algunas de las decisiones del sexenio pasado, como la cancelación del NAIM. (Cuartoscuro)

Carlos Slim Helú reapareció con una mezcla de respaldo y crítica al proyecto de la llamada Cuarta Transformación: mientras confirmó una inversión de 5 mil millones de dólares en México para 2026, también cuestionó el deterioro de Pemex, el freno histórico al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y los obstáculos regulatorios que, acusó, han limitado sectores estratégicos como las telecomunicaciones.

Durante su conferencia anual, el magnate dejó claro que el principal foco rojo para la economía mexicana sigue siendo Petróleos Mexicanos, al advertir que la caída en la producción petrolera y la pesada deuda de la empresa estatal representan uno de los mayores riesgos para el país.

El hombre más rico del país contrastó la situación actual con los niveles de extracción registrados durante el sexenio de Vicente Fox, cuando México superó los 3 millones de barriles diarios.

Los “jalones de orejas” de Slim a la 4T... y la nueva inversión que hará en México

Aunque evitó confrontar directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, sí lanzó reclamos puntuales contra decisiones tomadas durante la 4T.

Entre ellas, recordó que Telmex sigue sin recibir autorización para ofrecer televisión de paga, pese a que, aseguró, el propio López Obrador le prometió destrabar el tema.

El empresario también revivió el debate sobre el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se iba a construir en Texcoco, proyecto que en el pasado defendió públicamente y cuya cancelación consideró un golpe económico de gran escala.

Ahora, insistió en que México necesita inversiones urgentes en infraestructura, transporte, agua y energía eléctrica para sostener el crecimiento y aprovechar el potencial del T-MEC.

Pese a los señalamientos, Slim dejó claro que mantiene confianza en el país y anunció que Grupo Carso invertirá alrededor de 5 mil millones de dólares este año en proyectos ligados a infraestructura, telecomunicaciones y energía, incluyendo operaciones petroleras en el campo Ixachi.

El multimillonario también aprovechó para criticar el nuevo registro obligatorio de telefonía móvil vinculado a la CURP, al considerar que su implementación ha sido precipitada y poco funcional, especialmente para usuarios de prepago.

Actualmente, Telcel apenas registra un avance de 19 por ciento en el padrón nacional.

Slim incluso salió en defensa de la estabilidad financiera de México y calificó como “irracional” la reciente baja en la calificación crediticia del país, minimizando las alertas por el crecimiento de la deuda pública y acusando a las agencias internacionales de ignorar el impacto real de la inversión productiva.

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) Vista aérea de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (Cuartoscuro / SCT)

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) Vista aérea de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro)

¿A cuánto asciende la fortuna de Carlos Slim?

Carlos Slim ocupa el lugar número 15 de las personas más ricas de planeta, según el índice de billonarios de Bloomberg.

De acuerdo al citado medio especializado en finanzas, el magnate mexicano posee una fortuna de 128 mil millones de dólares.

El hombre más rico de todo el planeta, es Elon Musk, con una riqueza que asciende a los 733 mil millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg.