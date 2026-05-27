Así serán las multas que te podrá poner la Guardia Nacional en carretera: lista completa de infracciones

La Guardia Nacional podrá realizar operativos de tránsito en carreteras Nuevo decreto presidencial otorga facultades plenas al organismo para sancionar faltas de tránsito (Adolfo Vladimir)

La Guardia Nacional ahora tiene autoridad para repartir multas en carreteras y puentes federales. La reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación esta mañana.

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga a la Guardia Nacional facultades plenas para ejercer como autoridad de tránsito vial, con el objetivo de reducir accidentes viales. Esto abarca propinar amonestaciones verbales y escritas, así como también infracciones económicas.

Estas últimas se calculan utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2026 equivale 117.31 pesos. Aquí te explicamos cuáles serán las principales ofensas y cuánto te costarán.

Incumplimiento de órdenes

De no acatar las órdenes dadas por el oficial de la Guardia Nacional, se impone una multa de hasta 40 a 50 veces la UMA, lo cual se traduce de entre 4,692.40 a 5,865.50 pesos. Por incumplimiento se entiende no querer entregar documentación solicitada por el oficial o negarse a tomar una prueba toxicológica.

Un falta grave de este tipo, como insultar o agredir al oficial, también puede resultar en detención inmediata y disposición ante un Ministerio Público.

Mal estado del vehículo

Los conductores tienen la responsabilidad de mantener su vehículo en condiciones idóneas para el tránsito por carretera, así como también tiene de seguir protocolos de seguridad en caso de que el vehículo llegue a presentar fallas. Si el auto tiene un problema mecánico o de combustible, por ejemplo, y el conductor no se aparta al acotamiento y coloca señalética de seguridad como son conos, la multa puede ser de 10 a 20 UMAs.

Sin embargo, estas infracciones pueden llegar a ser mucho más alta si el conductor viaja en un vehículo en muy malas condiciones físico-mecánicas. Faltas de este tipo rondan de 20 a 30 UMAs, es decir, hasta 3,519.30 pesos.

Falta de documentación:

De no portar con la documentación requerida —como lo es la licencia o la tarjeta de circulación— el oficial podrá darte una multa de entre 20 y 30 UMAs. La única manera de poder incumplir con la falta de tarjeta de circulación o placas es con un acta ministerial que avale el extravío de dicho documento en los últimos quince días.

Intoxicación

Los elementos de la Guardia Nacional están ahora en pleno derecho de realizar pruebas de alcoholímetro y otros examenes toxicológicos si sospechan que el conductor se encuentra intoxicado. De serlo así, la detención es inmediata y la Guardia Nacional haría entrega del conductor a las autoridades más cercanas.

¿Descuentos a multas?

Si el conductor acepta culpabilidad por la ofensa imputada en el momento, el oficial ofrecerá un 25% de descuento a la multa inicial. También se aplicará 25%, acumulable con el descuento anterior, si la multa queda liquidada en los siguientes quince días hábiles a ser recibida.