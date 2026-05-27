Caso Edith Guadalupe: ¿en qué van las investigaciones de la joven asesinada al ir a una entrevista de trabajo?

Caso Edith Guadalupe. Juan Jesús N permanece en prisión preventiva mientras su defensa señala inconsistencias en la investigación ministerial.

A poco más de un mes de la muerte de Edith Guadalupe, el caso continúa en proceso de esclarecimiento. Apenas el pasado viernes 22 de mayo, se tomaron pruebas genéticas de saliva a Juan Jesús N, acusado de ser responsable del feminicidio, con el objetivo de comparar muestras con las de la víctima.

Cronología del caso Edith Guadalupe

De acuerdo con versiones oficiales, Edith Guadalupe de 21 años de edad acudió a una supuesta entrevista de trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón el miércoles 15 de abril. A partir de ese momento, se desconoció el paradero de la víctima. No fue hasta el viernes 17 de abril que se localizó el cuerpo de Edith con signos de violencia en un sótano de un edificio en Avenida Revolución 829.

A pesar de que la denuncia se realizó en las primeras horas de la madrugada del 16 de abril, tuvieron que pasar más de 24 horas para que las autoridades pudieran realizar las diligencias necesarias para ingresar al edificio. Incluso, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México admitió que hubo un retraso en el proceso de búsqueda.

“La familia denunció en la madrugada del 15 al 16, había ya un domicilio ubicado y no fue hasta la tarde del otro día en que se acudió a dicho domicilio”, declaró la fiscal, Bertha Alcalde Luján en conferencia de prensa el pasado 20 de abril.

En cuanto a la familia de Edith, denunciaron en múltiples ocasiones que sufrieron actos de corrupción con la primera línea de contacto de las autoridades.

Para el 19 de abril, ya había un supuesto culpable. Se dictó prisión preventiva para Juan Jesús N, quien era el vigilante del edificio donde la víctima fue encontrada. De acuerdo con la versión de la fiscalía, Juan Jesús tuvo un altercado con Edith, a quien atacó con un desarmador para después ocultarla en el sótano del edificio debajo de un montículo de tierra.

Sin embargo, la familia del vigilante, asegura que es inocente, ya que existen pruebas en video de un hombre con signos de ser golpeado, que con regularidad llevaba a mujeres jóvenes al edificio.

¿Qué sigue para el Caso Edith Guadalupe?

A partir de ese momento, se ha hablado de la posibilidad de que la culpabilidad de Juan Jesús N haya sido fabricada, ya que sus familiares señalan que fue amenazado para ser el responsable del feminicidio.

Actualmente se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde su defensa ha manifestado múltiples inconsistencias en el caso y desconfianza hacia las autoridades ministeriales.

Se espera que esta última prueba genética, sumada a peritajes informáticos, entrevistas con testigo, videos del C5 y cámaras privadas, contribuyan a desarmar la versión de la fiscalía.