Despliegue Nacional de Semar detiene a 3,704 objetivos prioritarios

Secretaria de Marina

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar) dio a conocer los resultados del Despliegue Nacional que cuenta con una fuerza operativa de 79,204 elementos navales distribuidos en el Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe y en el interior del país. Respaldado con 130 buques,121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones entre otros, la Semar lleva a cabo operaciones de alta precisión, vigilancia y reconocimiento de inteligencia, dando lugar al aseguramiento y detención de objetivos de alto valor.

Dentro de los objetivos más importantes se encuentra la detención de Ulises “N”, Pedro “N”, Lorenzo “N” y Audias “N”. Todas estas personas son considerados como operadores y lideres con capacidad regional dentro de diferentes organizaciones criminales. Asimismo, a la fecha se ha concretado la detención total de 3,704 objetivos prioritarios.

Las operaciones marítimas tienen el objetivo de preservar el estado de derecho en las costas mexicanas y combatir actividades ilícitas, ante esto, se ha logrado el aseguramiento de 71.4 toneladas de cocaína donde destacan 9 aseguramientos en las últimas 8 semanas.

“Estos resultados derivan del empleo coordinado de medios navales, aéreos y de vigilancia marítima, fortalecidos por medio de la coordinación interinstitucional y la coordinación internacional. Con ello debilitamos las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada”.

En el marco de la Estrategia de Seguridad Pública y como parte de las operaciones permanentes, la Secretaría de Marina igualmente ha estado llevando a cabo operaciones en el interior del país en las que se ha logrado la detención de 18,041 personas que estaban vinculadas a actividades ilícitas, al igual que el aseguramiento de grandes cantidades de drogas, armas y precursores químicos que son usados para la elaboración de drogas sintéticas. Además destaca la localización y neutralización de laboratorios para la producción de metanfetamina, así como la destrucción de plantíos ilícitos, lo que afecta directamente las capacidades operativas y financieras de los grupos criminales.

En materia de puertos y aeropuertos, se mantienen acciones permanentes de seguridad, inspección y control con el fin de impedir el uso de la infraestructura por parte de la delincuencia organizada. En está linea se han asegurado 2.1 toneles de cocaína más de 9 toneladas de marihuana, más de 3 toneladas de metanfetamina y 332, 604 toneladas de sustancias químicas.