El promedio diario de homicidio doloso ha mantenido una tendencia a la baja: Harfuch

Omar García Harfuch FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que de septiembre del 2024 a mayo del 2026, el promedio diario nacional de homicidios dolosos y delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente. Esto representa una disminución del 49% como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad; por delitos de alto impacto se han detenido cerca de 54 mil 297 personas desde septiembre de hace dos años.

Harfuch señaló que estos resultados son la consecuencia de una serie de acciones entre la que se encuentra la consolidación de la Guardia Nacional que se plantea como uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad que tiene el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Estado “para garantizar la paz y la seguridad en el país”.

En segundo lugar se encuentra el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia e Investigación que en un año y medio, aumentó su estado de fuerza en un 30%, es decir que hay 1,000 agentes más y además se incrementaron las capacidades tecnológicas.

Uno de los delitos que más lastiman a la sociedad es la extorción y es por ello que también se ha llevado a cabo un fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el fin de prevenir, investigar y combatir la extorción y todos los delitos con labores de inteligencia, análisis estratégico y coordinación operativa.

En febrero y agosto del 2025 e igualmente en enero del 2026 se dio la transferencia de 92 objetivos de alto impacto a Estados Unidos, quienes cometieron delitos como secuestros, extorción y ataques a la autoridad. A razón de la corrupción de servidores públicos estás personas llevaban desde 10 años hasta incluso 40 años sin ser extraditados, viviendo en la impunidad en los centros penitenciarios en los que muchas veces cometían delitos.

Durante los operativos fueron transferidos delincuentes de todos los carteles y de todas las facciones de los grupos delictivos. En la lista compartida durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum figuraron los siguientes nombres: Caro Quintero, Erick Valencia Salazar “el 85″, Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana, Miguel Ángel Treviño Morales ”Z-40″, Óscar Omar Treviño Morales “Z-42″, Servando Gómez Martínez “la Tuta”, Abigael Gonzáles Valencia “El Cuin”, Ricardo González Sauceda “El Ricky”, Pedro Inzunza Coronel “El Señor de la Silla”, Juan Pablo Bastidas Erenas “Payo Zurita” y Armando Gómez Núñez “Delta 1″.

El secretario de Seguridad añadió que de igual manera se han detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios públicos de todos los partidos políticos entre los que se encuentran 7 presidentes municipales en funciones al momento de su detención.

García Harfuch comentó que se han asegurado aproximadamente 2 mil 382 laboratorios clandestinos y centros de concentración que eran utilizados para la creación de drogas sintéticas como la metanfetamina

“Se han asegurado también más de 400 toneladas de droga, lo que al igual que los laboratorios representa millones de dosis que no llegaran a las calles y se interrumpen rutas nacionales e internacionales de tráfico de drogas”.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad han asegurado casi 30 mil armas de fuego de las cuales el 78 por ciento proviene de Estados Unidos. Esto reduce la capacidad letal del crimen organizado y limita el alcance de los grupos armados, evitando que las armas sean usadas para cometer homicidios, secuestros, extorciones, enfrentamientos y lesiones por armas de fuego.

En Michoacán, en relación al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Harfuch explicó que se han detenido a 14 personas involucradas, entre ellas Jorge Armando “N”, quien fue identificado como uno de los principales autores intelectuales del crimen “Las investigaciones continúan y el compromiso es detener a todos los responsables”, enfatizó.