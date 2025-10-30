Aumenta el monto que recibirán los trabajadores del ISSSTE en vales de despensa

Marco Antonio García Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) dio a conocer que se logró un acuerdo con el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para aumentar un 2.8 por ciento este año el monto que se entrega en vales de despensa a los trabajadores del Estado.

Esto lo anunció el líder del FSTSE, Marco Antonio García Ayala, quien señaló que este acuerdo se logró en el diálogo y las negociaciones que mantuvo la organización con el gobieno.

García Ayala reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con los acuerdos logrados que se alinean a su proyecto de nación y por la reivindicación de las demandas de los trabajadores a traves de sus representaciones sindicales.

¿Cuánto recibirán en vales de despensa los trabajadores del Estado?

El aumento al monto aordado para los trabajadores, tiene le objetivo de apoyar en los gastos que se realizan por las fiestas decembrinas, y que ayude al bienestar de las familias.

El acuerdo logró un aumento de 400 pesos, o sea un total de 14,900 pesos en vales de despensa que serán entregados durante el mes de diciembre a los trabajadores al servicio del Estado