México no debe ser usado por elecciones en EU; Monreal pide apoyo total a la Presidenta

CDMX — El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que México no puede ser utilizado como piñata ni puede ser utilizado como instrumento electorero”, y pidió cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum

En un videomensaje en sus redes sociales, Monreal Ávila aseveró que “tenemos muy buena Presidenta, digna, honesta y valiente, por lo que rechazamos cualquier ofensa, cualquier calificativo en contra de ella”.

“Entiendo que Estados Unidos tiene elección en noviembre y, obviamente, los electores de aquel lugar están en su derecho de votar por quien quieran, pero México no puede ser utilizado como piñata ni puede ser utilizado como instrumento electorero”, señaló el líder parlamentario.

Expresó, a nombre de la mayoría legislativa de Morena, “todo nuestro respaldo, aprecio y cariño a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, quien es “una mujer prudente, valiente, que defiende la soberanía por encima de todo”.

Indicó que “México atraviesa por momentos complejos de hostilidad, de amenaza y también de ofensas, pero no es inédito, hemos en la historia padecido momentos similares.

“En 1836 nos fue arrebatado Texas, en 1847 nos fue despojado más de la mitad del territorio nacional y posteriormente los liberales resistieron y nunca claudicaron a defender la soberanía, que no se negocia”.

Anotó que “la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido una actitud firme, por eso es que no la vamos a dejar sola, la vamos a respaldar por encima de cualquier amenaza”