Capturan al “Tomate”, integrante de los “Gigios”, objetivo prioritario en Sonora

Detenido Martín Jesús "N", alias "El Tomate". (SSPC)

Fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en Sonora.

Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

En el municipio de Nogales, los agentes ubicaron al objetivo, al cual le marcaron el alto y le hallaron dosis de droga.

En ese momento, Martín “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.