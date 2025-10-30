Espionaje hacia Inés Gómez Mont habría sido clave en la detención de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga

Famosa periodista plantea la posibilidad de que Inés Gómez Mont haya sido espiada Especial

El nombre del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga ha sido tendencia en los últimos días a partir de su detención en una lujosa mansión en Miami, Florida. Actualmente, se encuentra en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (el temido ICE, por sus siglas en inglés), esperando su deportación hacia México.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la extradición del empresario, quien es buscado por lavado de dinero y defraudación fiscal junto con su esposa, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont. Esta última también ha sido objeto de escrutinio en los últimos días. En primera instancia, dado que al momento de la captura de Álvarez Puga, Gómez Mont también se encontraba con el acusado, sin embargo, según fuentes oficiales, la exconductora no fue arrestada debido a consideraciones familiares.

Asimismo, la conductora y periodista de espectáculos Martha Figueroa junto a su colega Hugo Maldonado, durante una emisión de su programa en YouTube llamado Así se hacen los Chismes, hicieron revelaciones que podrían dar pequeñas pistas del entramado de situaciones que provocaron la localización y captura de la pareja.

Figueroa mencionó que en más de una ocasión fue testigo de la comunicación que Mont mantenía con sus amigos más cercanos del mundo del espectáculo a través de llamadas telefónicas en situaciones casuales. Por su parte, Maldonado comentó que Gómez Mont realizaba apariciones esporádicas en redes sociales para aclarar que “no estaba prófuga ni escondida”.

Asimismo, Figueroa dejó entrever que más de un allegado al matrimonio sabía que estaban habitando su mansión de Miami. También señaló que en el fallecimiento de Daniel Bisogno, Gómez Mont se puso en contacto con Paty Chapoy para darle el pésame. Otro figura que no ocultaba su comunicación con la acusada es el comediante Ricardo O’Farril, quien en una entrevista señaló que mantenía comunicación con la prófuga.

En este sentido, el entramado de personas allegadas a la pareja y sus vías de comunicación pudieron dar pistas de su paradero. La pareja de periodistas postularon el supuesto de que las autoridades podría haber espiado las redes sociales de las personas más cercanas de Álvarez Puga y Gómez Mont así como las llamadas realizadas cuando ya se encontraban en calidad de prófugos.

Ahora sólo será cuestión de tiempo para Álvarez Puga sea extraditado y comience su proceso legal en el que tendrá que enfrentar a la justicia mexicana y las acusaciones que se le imputan.