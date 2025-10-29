Inés Gómez Mont se salvó de ser detenida: la hallaron en lujosa mansión de Florida

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga El matrimonio entre Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga es acusado de lavar miles de millones de pesos (Especia/Especial)

De ser una de las parejas más glamorosas de México... a volverse la pareja más buscada por las autoridades nacionales: de tal magnitud fue la caída de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, ambos prófugos de la justicia mexicana por encabezar una red de lavado de dinero.

En septiembre pasado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (el temido ICE, por sus siglas en ingles) detuvieron a Álvarez Puga, actualmente custodiado en Florida, por irregularidades en su situación migratoria.

De acuerdo al periodista especializado en asuntos de seguridad, Luis Chaparro, los agentes del ICE, acompañados por los US Marshals, arribaron a la lujosa mansión del matrimonio, mientras Álvarez Puga salía en un automóvil Bentley de 300 mil dólares.

Al entrar al domicilio, ubicado en una exclusiva zona residencial de Florida, las autoridades norteamericanas hallaron también a su esposa, la famosa conductora Inés Gómez Mont, a quien también tenían órdenes de detener, así como a sus hijos.

Sin embargo, reveló Luis Chaparro, fuentes de ICE le confirmaron que Gómez Mont al final no fue detenida, debido a que se le otorgó una consideración, debido a su condición de madre, además de que sus hijos tienen nacionalidad estadounidense.

“Porque si se llevaban a los dos los hijos, que además son estadounidenses, iban a quedar prácticamente bajo la autoridad de Estados Unidos”, señaló el periodista.

“A ella se le otorgó este permiso”.

Mansión de Gómez Mont Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga fueron hallados en una mansión en Florida. (Tomada de Luis Chaparro)

¿De qué acusan a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

El matrimonio entre Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont cuenta con ficha roja de la Interpol, además de órdenes de aprehensión de la justicia mexicana, por encabezar una red de lavado de dinero.

De acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía, el despacio Álvarez Puga y Asociados poseía una red de empresas fantasma, mediante la cual se desviaron hasta 3 mil millones de pesos.

El periodista Luis Chaparro señaló que, al ingresar a Estados Unidos en 2021, la pareja cometió irregularidades y mintió, con la finalidad de quedarse en suelo norteamericano.

“Mintieron e intentaron engañar al sistema tratando de obtener un permiso permanente que los dejara en los Estados Unidos”, aseveró.

Entretanto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó esta semana en su conferencia mañanera que México solicitará la extradición de Álvarez Puga, quien lleva un mes detenido por el ICE.