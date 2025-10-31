Capturan al “Charro”, jefe regional del CJNG en Aguascalientes

Detenido Armando "N", alias "El Charro". (SSPC)

Fue detenido Armando Nava Gallegos, alias “Charro”, jefe regional y principal generador de violencia en el estado de Aguascalientes, encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, fueron capturados José Manuel “N” y José “N”, junto con el aseguramiento de dos inmuebles utilizados como puntos de operación y resguardo, dinero en efectivo, vehículos, armamento, municiones y droga.

Al desarrollar líneas de investigación, se identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas.

Al ejecutar los cateos, se detuvo a Armando “N”, junto a los dos hombres, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.