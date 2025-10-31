¿Qué es el crédito Mejoravit?: requisitos, montos y cómo acceder hasta los 160 mil pesos de préstamo

Crédito Mejoravit Este préstamo puede solicitarse para ampliación, mejoramiento o remodelación de tu hogar.

La época final del año puede llegar a representar dificultades económicas para muchas y muchos mexicanos por los gastos efectuados previo y durante las fiestas decembrinas. Pero si estás buscando un apoyo para remodelación de tu hogar, el crédito Mejorativ puede ser la opción ideal para ti, con préstamos que pueden llegar hasta los 160 mil pesos para reparar, ampliar o mejorar tu vivienda. Te decimos todo lo que tienes que saber.

¿Qué es el crédito Mejoravit?

El crédito Mejoravit es un financiamiento no hipotecario ofrecido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) diseñado para los trabajadores que desean reparar, ampliar o mejorar su vivienda, sin que esto implique adquirir una nueva o modificar la estructura principal del inmueble.

Con este crédito se puede, por ejemplo, pintar, impermeabilizar, cambiar pisos, puertas o ventanas, realizar servicios de plomería o electricidad, siempre que la obra no afecte la estructura principal del hogar.

¿Quiénes pueden acceder al crédito Mejoravit y cuáles son los requisitos para solicitarlo?

Podrán solicitar el crédito Mejoravit las personas que cumplan con los siguientes requisitos generales:

Ser derechohabiente del INFONAVIT con una relación laboral vigente.

Tener registrada su Subcuenta de Vivienda y contar con aportaciones al mismo.

La vivienda a mejorar debe ser propiedad del solicitante o de alguno de sus familiares directos (cónyuge, hijos, padres, etc.).

No contar con un crédito vigente de Mejoravit o que éste haya sido liquidado, según la modalidad.

¿Cuáles son los montos que puedo tener con el crédito Mejoravit?

El monto que se puede otorgar depende de la modalidad del crédito, de la capacidad de pago del trabajador y del saldo en su Subcuenta de Vivienda. Algunos valores de referencia son:

En la modalidad “Mejoravit Repara” . los montos mínimos van desde aproximadamente $9 mil 461 pesos y los máximos pueden llegar a cerca de $37 mil 844 pesos.

. los montos mínimos van desde aproximadamente $9 mil 461 pesos y los máximos pueden llegar a cerca de $37 mil 844 pesos. En la modalidad “Mejoravit Renueva”: los montos máximos reportados pueden alcanzar hasta $163 mil pesos siempre que no excedan el 90% del saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Las tasas de interés fijas reportadas rondan el 10 % anual para montos menores y 11 % para montos mayores. El plazo para pago puede variar: de 1 a 5 años para montos menores; hasta 10 años para montos mayores. En algunos lineamientos antiguos el monto mínimo se ubicaba cerca de $4,972.65 pesos

Pasos para solicitar el crédito Mejoravit

Si estás interesado en solicitar este crédito, podrás hacerlo a través del sitio web del INFONAVIT siguiendo los siguientes pasos:

Revisión previa: Verificar que se dispone de una relación laboral vigente, aportaciones al INFONAVIT y que la vivienda esté en condiciones de ser mejorada (sin afectar estructura). Consultar en “Mi Cuenta INFONAVIT”: Ingresar al portal del INFONAVIT para revisar el saldo de la Subcuenta de Vivienda y la capacidad de pago estimada. Reunir documentación: Reunir los documentos listados en el apartado anterior. Presentar solicitud: Solicitar el crédito mediante el formato de inscripción correspondiente al Mejoravit. Proceso de evaluación: El INFONAVIT y la entidad financiera evaluarán tu solicitud, capacidad de pago, límite de descuento y monto a otorgar. Autorización y disposición del recurso: Una vez aprobado, el dinero se deposita o se entrega la tarjeta correspondiente; dichas compras se harán en comercios autorizados o bien el monto se deposita directamente en cuenta bancaria (en las modalidades actuales).

Ahora ya sabes todo lo necesario para poder solicitar y recibir este crédito para mejorar tu vivienda. Para más información adicional, consulta el sitio oficial de INFONAVIT o llama a alguno de los números de atención de 5191715050 desde CDMX o al 800 008 3900 desde cualquier parte de la República Mexicana