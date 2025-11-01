Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Ataque Carlos Manzo. (Especial)

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado durante la celebración del Festival de las Velas, en el centro del municipio.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México anunció que fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.

En tanto, las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población.

“Este crimen no quedará impune”, advirtió la institución.

En un video difundido en redes sociales se observa la manera en que en medio de veladoras y flores de cempasúchil, paramédicos auxilian a la víctima para después trasladarla a un hospital. Mientras tanto, la multitud, desconcertada, se cuestiona la razón del ataque.

Previo a la agresión, se escucharon al menos cinco tiros de bala, lo que obligó a los asistentes a replegarse. Al mismo tiempo, elementos de seguridad abatieron a uno de los agresores.