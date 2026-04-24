Chihuahua crea unidad especial para investigar presencia de agentes de la CIA en la entidad

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua

Incertidumbre — En medio de la polémica por la presencia de presuntos agentes estadounidenses en operativos contra el narco en Chihuahua, la gobernadora estatal, Maru Campos, informó sobre la creación de una unidad especial para investigar los últimos hechos ocurridos en el estado, como el desmantelamiento de un “narcolaboratorio” y la participación de presuntos agentes de la CIA en estos eventos.

Maru Campos dijo en conferencia que el objetivo de esta nueva comisión es por la relevancia del tema y con el fin de recabar toda la información y dar claridad en los acontecimientos. “La unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida cuatro personas”, apuntó.

La Gobernadora de Michoacán dijo que designó para tomar las riendas de esta comisión a Wendy Paola Chávez Villanueva, actual fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM).

La mandataria estatal resaltó que Chávez Villanueva “informará a la opinión pública de los avances y resultados de las investigaciones a su cargo; estaremos atentos a los resultados de esta investigación”, señaló.

En la ,misma línea, subrayó que para salvaguardar la integridad de la investigación, el gobierno que encabeza ya no hará ningún pronunciamiento sobre el tema.

La gobernadora afirmó también que apoya el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar en conjunto por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad de la soberanía del país.

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