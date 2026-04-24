Asume Colibres papel social y ‘moral’ en reinserción social; 10 años, y hoy aporta pequeños empresarios

CDMX — Dafne Selene es menudita. No tiene ni 40 años, y es muy afable, carismática, empática y se muestra muy satisfecha, pese a que ella es una mexicana que vivió lo que día a día se les niega a millones de habitantes: oportunidades de incubar ideas, desarrollarlas y hacer prosperar a México, incluso desde la cárcel.

Nació en la Ciudad de México. Estudió relaciones internacionales en la UNAM, donde su proyecto de tesis fue rechazada porque no había un área especializada para guiarla en la incubación de negocios desde esa matrícula. No es de las mujeres que aceptan un “no se puede”. Un intercambio estudiantil la llevó a vivir a Colombia, con una beca completa, cuando no se otorgaban.

Fueron meses en Medellín donde la experiencia de ciudad y de país la sensibilizaron en que socialmente tenía una misión tras concluir una carrera de estudios: reinsertar a la población privada de su libertad por delitos propios y ajenos (sentencias contra inocentes, así juzgados muchos casos), pero devolver la dignidad de las personas culpables o no debía gestarse con la incubación de una nueva oportunidad: ser colibres, juntos por la libertad.

Colibres es la tesis de vida social de Dafne. Sabe que el amor cura. Se enamoró de un sentenciado a 13 años de prisión por un secuestro que no cometió, como lo reconoció en privado un juez (actualmente en funciones en la CDMX).

Con Carlos -cuya juventud le robó cárcel y no habrá reparación del daño (tiene 44 años, pero hace creer que ronda los 60)-, licenciado en derecho egresado de la ‘Universidad del Crimen’, Dafne vive día a día el reto de incubar un nuevo negocio, una nueva vida.

Un Colibrí es la imagen con la que se presenta Dafne. “Es un ave pequeña, pero con grandes alas”, dice en entrevista.

A diez años de incubar este ‘negocio’ de reinserción social, Dafne ve frutos como asociación.

Colibres y algunos de sus testimonios fueron presentados en la Cámara de Diputados con el apoyo del legislador emecista Gildardo Pérez Gabino.

“Ya tenemos dos oficinas, porque hay muchas personas, todas las que nos mueven el compromiso de la reinserción social con la visión de la incubadora de negocios. Que materialicen sus ideas en la generación de ingresos, de empleos, y la tarea es ir a los centros de reclusión, motivar que las y los internos dejen fluir sus ideas para generar nuevas formas del sustento económico”.

Dafne Selene admite que es camino arduo, porque se necesita creer, desde los empresarios, desde nosotros mismos, de que se puede lograr la reinserción social.

En el foro Estado, justicia y reinserción social, exconvictos como Arnulfo acusa que ahora, después de haber estado siete veces en presión, él es víctima de robo porque tras dejar las rejas se ha empleado en diversas actividades, como chofer, con trabajos para el Tren Maya, “pero ni le pagaron”, dijo.

Tras la prisión, señaló que la vida no es tan fácil, porque no tiene empleo, pero Colibres es la mano que necesita para no ser parte de la lista de internos, sino para tener un aliciente de no “volver a quitar nada a nadie, no robarles su carro”.

En la prisión no sabía ni qué es el activismo, pero admite que hoy esto le gusta, aunque “cuesta mucho trabajo vestirse de valores. Primero, ser honestos”.

COLIBRES PIDE A ABOGADOS PONER EL PUNTO EN IA

Arnulfo puso el punto en la IA. Primero dio gracias a Dios, a Cristo, pero más importante también a las segundas, terceras oportunidades, que no pueden ser posibles si no se tiene a alguien cercano que “crea en nosotros”.

“Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Hoy somos activistas, somos Colibres por los derechos humanos. Y en este proceso conocimos un ingeniero, un experto que se fue a Corea a saber sobre la Inteligencia Artificial, quien me dijo ‘te regalo un curso en IA’, aunque cueste siete mil pesos. Hoy vine a contarles lo que es la nata de la leche, de la vaca, de la reinserción social”.

Arnulfo llamó a la sociedad para que lo dejen de ver, tras salir de prisión con el apoyo de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno quien lo benefició con su libertad anticipada, como “el señor que se robaba carros”.

“Ya, en buena onda, dejen que exista la reinserción social. Sociedad, discúlpenme por lo que hice, pero estoy convencido de que todos podemos dejar atrás errores”, dijo Arnulfo.

Dafne presentó a algunos de sus colibres, entre ellas una exconvicta que hoy ya tiene dos negocios.

En entrevista, dijo que un momento que la sensibilizó de manera aún más profunda fue vivir la estupefacción de reclusos que antes de ir a una sala de cine han tenido que conocer el inframundo de la prisión.