Baja ocho puntos percepción de inseguridad en primer trimestre del 2026: Inegi

Mejora la confianza de los ciudadanos en las Fuerzas Armadas, principalmente en la Marina (Archivo)

Inseguridad — Al cumplir más de 18 meses la actual administración federal, la percepción de inseguridad entre los mexicanos sigue arrojando números positivos, luego de que en el primer trimestre del 2026 este factor registró una caída de ocho puntos, al pasar del 69.9 por ciento para ubicarse en 61.9 por ciento, lo que se combina con una mejora en la imagen de las Fuerzas Armadas, resultado de la “estrategia sostenida” de la Federación, subrayó este viernes el secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que apoya sus datos en la información publicada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, García Harfuch destacó que los datos presentados por el Inegi son “resultado producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial. Seguimos trabajando”.

Asimismo, García Harfuch destacó que “la ENSU confirma avances claros: la percepción de inseguridad bajó de 69.9 por ciento a 61.9 por ciento, el nivel más bajo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”, resaltó al destacar también un aumento en la percepción de confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas.

Sobre este punto, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana apuntó, con datos de la ENSU, que la Marina obtuvo el mayor puntaje en la percepción de confianza desde septiembre de 2021, seguido de la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano, en tanto que la Guardia Nacional obtuvo su mejor nivel desde marzo del 2021.

De acuerdo con el reporte del Inegi, el crecimiento de confianza la Marina obtuvo entre enero y marzo del año un 88 por ciento de aceptación ciudadana; la Fuerza Aérea Mexicana obtuvo 87 por ciento; el Ejército Mexicano registró 85.6 por ciento y la Guardia Nacional con 78 por ciento.

A LA BAJA

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes en su conferencia en Palacio Nacional que “hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que (la inseguridad) viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente, para disminuir delitos”, apuntó.

Mejora la percepción de inseguridad en el país entre enero y marzo de 2026

La mandataria hizo alusión a los datos presentados por la ENSU del Inegi respecto a enero-marzo que es menor al 63.8 por ciento de octubre a diciembre de 2025, así como al 63 por ciento de julio a septiembre, aunque supera el 59.1 % de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro.

Asimismo, el reporte destaca una caída del 41 % en los homicidios durante el primer año y medio de la administración federal, lo que equivale a que seis de cada 10 habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad.

INSEGURIDAD

La Encuesta Nacional arrojó también que el 61.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo que representa una ligera baja respecto a diciembre de 2025, cuando el porcentaje fue de 63.8 por ciento. Sin embargo, el nivel general de percepción de inseguridad se mantiene alto y sin cambios significativos frente a marzo de 2025.

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Sobre este factor, el 67.2 por ciento de las mujeres dijeron sentirse inseguras en su ciudad, comparado con 54.6 por ciento de los hombres.

En lo que respecta a las áreas urbanas, se observaron aumentos importantes en la percepción de inseguridad en ciudades como Puerto Vallarta (subió de 32.0 por ciento a 59.9 por ciento); Tepic (de 37.9 por ciento a 53.9 por ciento) y Zapopan (de 54.7 por ciento a 70.8 por ciento). En tanto, las ciudades que registraron percepciones a la baja fueron San Pedro Garza García, Saltillo y Torreón.

LUGARES

En lo que respecta a los sitios donde se percibió mayor riesgo, los ciudadanos identificaron como más

inseguros los cajeros automáticos en la vía pública, con 70.6 por ciento; la calle (65.3 por ciento), el transporte público (64.1 por ciento) y las carreteras (60.1 por ciento).

En cuanto a una percepción futura, el 30.1 por ciento de la población considera que la inseguridad seguirá mal en los próximos 12 meses, y 27.1 por ciento estima que empeorará.

CAMBIO DE HÁBITOS

Especial

Asimismo, habitantes de las 91 zonas urbanas de interés, expresó que frente a la inseguridad en sus comunidades dejó de llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a ser banco de algún delito.

El 39.2 por ciento señaló que dejó de permitir que las(os) menores que viven en el hogar salgan solas(os); 39.1 % por cientoó de caminar de noche en alrededores de su vivienda y 25.8 por ciento dejó de visitar parientes o amigas(os). En comparación con el cuarto trimestre de 2025, en el primer trimestre de 2026 se registró un aumento significativo de 2 puntos porcentuales en dejar de caminar de noche en alrededores de su vivienda; de 1.9 puntos en no visitar parientes o amigos y de 1.2 puntos en no llevar cosas de valor, por temor a sufrir algún delito.

La Crónica de Hoy 2026