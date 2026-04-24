Resultados del Chispazo Clásico hoy 24 de abril: números ganadores del sorteo 11966 (Imagen generada con IA)

Este viernes 24 de abril de 2026 se llevará a cabo el sorteo 11966 del Chispazo Clásico, uno de los juegos electrónicos más populares de la Lotería Nacional, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El Chispazo forma parte de la familia de Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional y destaca por su dinámica sencilla y rápida. A diferencia de otros juegos, no cuenta con una bolsa mínima garantizada, ya que los premios dependen directamente de las ventas acumuladas en cada sorteo.

Resultados del Chispazo Clásico hoy 24 de abril de 2026: números ganadores del sorteo 11966

Hasta el momento, los resultados del Chispazo Clásico de este viernes 24 de abril no han sido publicados por la Lotería Nacional.

Aquí te compartiremos la combinación ganadora del sorteo 11966 en cuanto sea anunciada de manera oficial. Se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones para conocer los números ganadores en tiempo real.

Dónde consultar los resultados oficiales del Chispazo Clásico hoy

Los resultados completos y las actualizaciones del sorteo pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde diariamente se publican las combinaciones ganadoras y el detalle de premios correspondientes a cada sorteo.

También es posible seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, donde se difunden los resultados de los distintos sorteos en tiempo real.

Cómo se juega el Chispazo Clásico

El Chispazo se realiza todos los días en dos horarios: el primero por la tarde, conocido como “de las Tres”, y el segundo por la noche, denominado “Clásico”. En ambos casos, los participantes eligen cinco números de un total de 28 disponibles, generando múltiples combinaciones posibles.

Se trata de un juego accesible y de rápida resolución, lo que ha contribuido a su popularidad entre quienes buscan participar de manera cotidiana en sorteos de azar.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

El costo por cada apuesta sencilla es bajo, lo que facilita la participación constante. Los premios se determinan en función del número de aciertos, lo que permite obtener ganancias incluso con coincidencias parciales.

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar su comprobante en puntos autorizados o en oficinas de la Lotería Nacional dentro del plazo establecido.