Incendio y explosión en tienda de Sonora deja 23 muertos

Incendio y explosión en tienda de Hermosillo

Tragedia en Hermosillo — Un saldo de 23 muertos y 11 heridos dejó este sábado un incendio y explosión en una tienda Waldo’s, en el centro de Hermosillo, en Sonora, reportaron las autoridades que ya investigan las causas de la tragedia.

Autoridades estatales comunicaron que el siniestro se registró pasadas las 15:00 horas y que entre las víctimas hay menores de edad, horario en el que el inmueble se encontraba lleno de personas, debido a que se realizaban compras por motivo del Día de Muertos.

Testigos reportaron que se registró el incendio en la tienda y posteriormente ocurrió la explosión, lo que provocó que las llamadas se extendieran por la tienda, convirtiendo el lugar en una bola de fuego.

Fuentes extraoficiales reportan hasta el momento un saldo de 23 fallecidos, cinco de ellos hombres, 12 mujeres, dos niñas y cuatro niños.

Asimismo, Protección Civil del estado reporta al menos 11 personas con quemaduras de consideración, mismas que fueron trasladadas a hospitales de la zona para su atención.

Al lugar de la tragedia se presentaron elementos del cuerpo de bomberos, personal de Cruz Roja, efectivos de la Policía Municipal y Estatal y de la Fiscalía del Estado.

