El misterio del presunto asesino serial suelto en Jalisco: ¿qué es lo que se sabe de este caso y qué dice la Fiscalía?

¿Posible asesino serial en Puerto Vallarta? La Fiscalía General del Estado de Jalisco continúa investigando homicidios. (Cortesía Secretaría de Marina)

La Fiscalía del Estado de Jalisco descarta la posibilidad de un asesino serial en Puerto Vallarta. Esto a sólo un par de días de afirmaciones de The Washington Post que vinculaban tres asesinatos en el área.

¿Qué está ocurriendo en Jalisco?

Tres asesinatos de mujeres tomaron lugar en Puerto Vallarta durante este mes. La causa de muerte de cada uno fue diferente, pero se desató inquietud, principalmente a causa de artículos publicados en Estado Unidos, de que las tres muertes estuvieran relacionadas.

Los cuerpos fueron hallados los días 10, 15 y 21 de mayo. Una de las víctimas murió ahogada, otra debido a la inyección de sustancias letales y la última debido a un arma blanca. Sólo una de las víctimas halladas, Elizabeth Galindo Martínez, de 22 años, fue identificada. Desapareció en el Estado de México y fue encontrada sin vida cerca del fraccionamiento Parque Las Palmas el 21 de este mes.

Sin ninguna conexión en la manera en que fueron asesinadas, el enlace entre las tres víctimas radica en que son mujeres de entre 30 y 35 años de edad y que todas contaban con tatuajes.

¿Qué dice la Fiscalía del Estado de Jalisco?

«Las indagatorias han permitido establecer que los casos no presentan relación entre sí, ya que cada uno corresponde a circunstancias distintas y causas de muerte diferenciadas», publicó la Fiscalía en sus medios. Salvador González de los Santos, el fiscal estatal, afirmó que el análisis «no arroja similitudes en las causas de muerte ni en la forma en que ocurrieron los hechos». Aun así, continúan en alerta y llevando a cabo todos los protocolos de seguridad debidos.

Las investigaciones también contemplan la participación de más de un agresor, por lo que se descarta la teoría de un perpetrador solitario, como se ha difundido en medios. Hasta ahora la búsqueda por los posibles culpables ha sido inconclusa. Se ha señalado a un hombre con antecedentes violentos que intentó acuchillar a una joven de preparatoria, y a otro que fue atacado por una multitud del puerto bajo la asunción de ser el presunto culpable en un video que se hizo viral. Las autoridades analizan toda la información.

Aunque mucha de la preocupación que ha generado el caso de culpa en la difusión de los medios estadounidenses y se califica de sensacionalista, los casos han puesto en alerta a los ciudadanos de Puerto Vallarta. Colectivos feministas y organizaciones civiles han solicitado a las autoridades que investiguen los casos y se tomen medidas preventivas para que los homicidios cesen.