¿Qué pasó en Waldo’s Hermosillo? El hecho dejó más de diez muertos y heridos

La tarde del sábado 1 de noviembre de 2025 será recordada en la capital de Sonora como un día de horror: una explosión frente a Waldo’s Sonora detonó un incendio al interior del local, que al cierre de esta edición ya dejó más de diez personas muertas, entre ellas tres menores, y un número indeterminado de heridos graves.

¿Qué pasó en Waldo’s Sonora?

Según los primeros reportes extraoficiales, un vehículo habría explotado frente a la tienda ubicada en la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez en el centro de Hermosillo, y el impacto generó una detonación que dio paso al fuego en el lugar.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 14:00 horas, cuando clientes del local quedaron atrapados por las llamas al buscar refugio dentro del establecimiento tras la explosión.

Comercios aledaños cerraron sus puertas inmediatamente ante el riesgo de que el fuego se extendiera, mientras los cuerpos de emergencia atendían lo ocurrido.

Víctimas y rescate en Waldo’s Sonora

Las autoridades informaron que aún no se tiene un conteo preciso de lesionados o fallecidos, aunque se presume que el número de víctimas fatales ya supera la decena.

Los servicios de emergencia, como la Cruz Roja, atendieron en el sitio a varios heridos y los trasladaron a la Clínica del Noroeste, donde reciben atención especializada por quemaduras y otras lesiones graves.

El rescate se complicó por las llamas, el humo y el colapso de la estructura del local. Asimismo, el llamado de las autoridades fue claro: mantener libre el perímetro para permitir el trabajo de los bomberos, policías municipales y personal de protección civil.

Las labores de investigación ya están en marcha. Los primeros indicios señalan que se analizan dos hipótesis principales: una falla mecánica en el vehículo que explotó o la presencia de materiales inflamables en el área que pudieron aumentar el impacto del siniestro.