Melanoma: un lunar que cambia, puede ser cáncer de piel

Lunares y Melanoma Observa tus lunares bajo la regla ABCDE: que no haya Asimetrías, que sus Bordes no sean irregulares, desiguales o poco definidos, que el Color no tenga diversos tonos desde marrón, negro, rojo, hasta blanco o azul, que el Diámetro no sea de más de 6 milímetros y que no haya una Evolución, es decir que no cambie de tamaño, forma, color o elevación (La Crónica de Hoy)

El melanoma es la forma más grave de cáncer de piel, el cual se origina en los melanocitos, que son las células encargadas de producir el pigmento de la piel.

El doctor Juan José Andrés Lencina, dermatólogo y director Médico de Cantabria Labs, enfatizó que el error más común que pueden cometer las personas es creer que por su fototipo o, porque “su piel no tiende a quemarse con facilidad”, está protegida frente a todas las radiaciones solares.

En este sentido, es importante resaltar que las personas con fototipo de piel muy pálida, ojos claros y cabello pelirrojo o rubio, deben tener especial cuidado, ya que su dermis siempre se quema y nunca se broncean, por lo que la exposición al sol suele ser más peligrosa.

Los fototipos de piel blanca o morena clara, ojos y cabello castaño, suelen quemarse moderadamente, mientras que aquellas personas con piel mate, se queman muy poco y aquellos con piel muy oscura o negra nunca se queman, no obstante, pese a que hay diferentes tipos de radiación solar, todos ellos son perjudiciales para las personas, y algunas de ellas provocan daño solar silencioso.

Revisa tus lunares con la regla ABCDE

Con motivo del Día Mundial del Melanoma, que se celebró el pasado día 23 del mes en curso, el especialista enfatizó que Cantabria Labs impulsa una nueva edición de la campaña “Objetivo Cero Melanoma 2026”, a fin de concientizar a las personas en general respecto de la importancia de revisar los lunares con la regla “ABCDE” y consultar a un dermatólogo ante cualquier cambio sospechoso, si observan que algún lugar o mancha tiene las siguientes características:

A: Asimetría, es decir, si la mitad del lunar no coincide con la otra mitad.

B: Bordes, cuando estos son irregulares, desiguales o poco definidos.

C: Color: Hay presencia de varios colores, cuando se observan diferentes tonos que pueden variar, desde marrón, negro, rojo, hasta blanco o azul.

D: Diámetro: El lunar que mide más de 6 milímetros, un tamaño superior a este o cambios rápidos en su aspecto son señales de alerta de que puede tratarse de melanoma.

E: Evolución: Un lunar que cambia de tamaño, forma, color o elevación, así como aquellos en los que se siente picazón, sensibilidad o incluso hay presencia de sangrado.

Ante tal situación, el dermatólogo hizo un llamado a desechar la falsa idea de que cuando la piel no se quema, no hay riesgo de desarrollar melanoma, porque contrario a lo que se crea, también puede haber daño en la dermis.

Con base en datos de GLOBOCAN 2022 y de la International Agency for Research on Cancer, en el país se registraron 2,198 nuevos casos de melanoma de piel y 833 muertes por esta enfermedad, con una prevalencia a cinco años de 7,596 casos.

Datos de la UNAM en 2026 señalan que en el país la incidencia estimada es de entre 3,000 y 3,500 nuevos diagnósticos de melanoma al año, de los cuales, alrededor de la mitad son melanomas acrales, un subtipo que puede aparecer en palmas de las manos, plantas de los pies y debajo de las uñas, por lo que la autoexploración debe incluir todo el cuerpo, no solo las zonas más expuestas al sol.

La recomendación como parte del autocuidado es el uso de protector solar, todos los días, aún en aquellos nublados, y reaplicarlo cada dos horas, así como evitar exposiciones prolongadas durante las horas centrales del día.

Además de proteger el rostro, con especial énfasis en las zonas más expuestas: nariz y orejas, y utilizar, preferentemente camisetas, manga larga, gorras y gafas de sol.