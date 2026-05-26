Alerta oposición y hasta morenistas riesgos en reformas electorales; un despropósito: Corral

El senador, Javier Corral, cuestionó varios puntos del paquete de reformas que está a discusión en el periodo extraordinario

La oposición en el Senado y hasta legisladores de Morena advirtieron una serie de riesgos y trampas y despropósitos que contiene el paquete de reformas electorales que se discutirán y en su caso se aprobarán en el periodo extraordinario de este jueves y en voz del presidente de la comisión de Justicia de la Cámara Alta, el morenista, Javier Corral, pidieron a los diputados hacer cambios sustanciales a ese paquete de reformas pues al llegar a esta instancia ya no habrá margen para hacerlos.

Corral aseveró que se debe hacer cambios de fondo a la reforma judicial más allá del cambio de fecha para mandarla al 2028, como activar un mecanismo de evaluación de los jueces y magistrados toda vez que se requiere impartidores de justicia competentes y de calidad pues reconoció que la incertidumbre por la falta de capacidad de los jueces en México ya tiene un impacto directo en la inversión del país.

“Es la hora de ser cuidadosos en esta reforma, hay un impacto directo en la inversión y la confianza de los inversionistas”, alertó

El morenista también consideró un “despropósito” la reforma de Ricardo Monreal para anular elecciones en caso de una intervención extranjera pues “es muy ambigua” y no prestigia a Morena.

“Es una medida muy abierta, una regla general muy ambigua que no necesita Morena, no le prestigia al Movimiento eso”, advirtió

Asimismo cuestionó la creación de la comisión que verificará las candidaturas de los partidos en un intento por cerrarle el paso al crimen organizado y que se plantea sea el INE el encargado de su función, según la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No sé de donde salió eso o de que reclamo”, criticó Corral al explicar que esa medida es una potestad de los partidos.

¿Y los que no presenten esas candidaturas al INE que va a pasar?”, cuestionó

VOTO EN CONTRA

Las bancadas del PAN y PRI anunciaron que votarán en contra de ese paquete de reformas.

“Es una absoluta trampa para que Morena pueda anular literalmente la elección que se les pegue la gana”, alertó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

“... Podrían anular una elección fíjense por cualquier intervención no sólo de un gobierno, sino dice esta fracción VI sino de cualquier individuo o de cualquier organización, esto incluye medios de comunicación, es decir, si Univisión, si CNN, si el New York Times publican noticias incómodas sobre los narcogobiernos de Morena de ahí se podrían agarrar para anular una elección que pierdan”, advirtió

Para el PRI, la Comisión de Revisión de Candidaturas que se pretende instaurar en el INE es un traje a la medida para definir a los contendientes electorales y decidir quién gana, quién pierde, a la mala si ellos no ganan.

“Ese famoso comité que va a evaluar son juez y parte, ahí está la FGR, etcétera, simple y sencillamente todos afines a la 4t y ya cuando lleguen los dictámenes a los consejeros del INE, pues son consejeros afines a la 4t, todo a modo”, estableció el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños