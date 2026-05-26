¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Benito Juárez 2026? Fechas tentativas del depósito

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez Inicia junio: padres de familia y tutores están a la espera de las fechas oficiales para cobrar la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina.

Aunque oficialmente no se cuenta con una fecha en la que se pueda realizar el pago de la Beca Benito Juárez, padres y tutores se mantienen a la espera del anuncio por parte de las autoridades. A continuación, te presentamos un calendario tentativo.

¿A qué meses corresponde el siguiente depósito por parte del Gobierno?

Para antes del cierre escolar se espera el abono de los meses mayo-junio de 2026, correspondientes al apoyo económico de la Beca Rita Cetina y de la Beca Benito Juárez.

Estos apoyos otorgados a nivel nacional, tienen como finalidad el respaldo a estudiantes de educación básica y superior que quieren continuar estudiando.

¿Ya fue publicado el calendario de la Beca Benito Juárez?

Aunque la Secretaría del Bienestar no ha confirmado un calendario oficial para establecer las fechas de los recursos para los próximos depósitos, algunos beneficiarios ya comenzaron a difundir algunos cronogramas tentativos que prevén que en el mes de junio pueda iniciar la recepción del dinero.

Recuerda que los días destinados para poder cobrar el dinero de esta ayuda dependen de la dispersión que se organiza por un sistema de distribución alfabético, tomando como referencia la primera letra del primer apellido del becario, con el fin de evitar aglomeraciones en los bancos.

Es importante que te mantengas a la espera de las fechas que serán emitidas por parte de la Secretaría, a través de sus canales gubernamentales.