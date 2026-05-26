Carlos Slim… ¿está enojado con AMLO? Esto dijo sobre el expresidente de México El empresario señaló que durante el gobierno de AMLO se le habría negado una concesión de televisión de paga (Cuartoscuro)

Durante su conferencia anual, el empresario Carlos Slim declaró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había negado una concesión de televisión de paga, a pesar de que este habría dicho que sí en un inicio.

Este martes 26 de mayo se llevó a cabo la conferencia anual de Carlos Slim, donde, entre diferentes temas que abordó, como su reunión con el presidente de la SCJN y el Mundial 2026 en México, sobresalió la negativa de una concesión de televisión de paga a Telmex, a pesar de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que sí.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Slim sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador?

La mención de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, en la conferencia de Carlos Slim sucedió cuando este fue cuestionado sobre la competitividad de la empresa Telmex.

En la conferencia, el empresario indicó que, tras más de dos décadas en las que Telmex ha intentado incursionar en el mercado de televisión de paga, no se le ha otorgado la concesión, señalando principalmente al gobierno del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hasta ahora, después de 25 años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga. No ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de López Obrador, que había dicho que sí”, fue parte de lo mencionado por Carlos Slim en su conferencia.

¿Qué se habló durante la conferencia de Carlos Slim?

Además de la concesión de televisión de paga negada a Telmex por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim también abordó otros temas.

En su conferencia, Carlos Slim reveló que la reunión que mantuvo con el ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue para hablar sobre un programa de fianzas para personas con bajos recursos o inocentes.

Por otra parte, en otro momento de la conferencia, habló sobre la derrama económica que traerá el Mundial 2026 a México, aunque lamentó los altos costos de los boletos.

En la conferencia, Carlos Slim estuvo acompañado de su yerno, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, Arturo Elías Ayub, y de su hijo Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Inbursa.