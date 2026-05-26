Develan billete de la Lotería Nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente

El billete del Sorteo Superior No. 2885 de Lotería Nacional, conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido cada 5 de junio por la ONU, por ello esta institución se alió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para enviar un mensaje a favor del cambio ecologíco.

Esta develación se realizó en el teatro sede de los sorteos tradicionales y estuvo a cargo de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; y Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La directora Olivia Salomón destacó que es profundamente significativo que la Lotería Nacional dedique este billete a la conmemoración con un mensaje claro y poderoso: “México Juega Limpio”. Y mencionó que un cachito también puede convertirse en memoria, en identidad y en un vehículo para llevar mensajes que importan.

El billete tiene impreso el mensaje “México juega limpio – reduce • reutiliza • recicla”, que tiene como objetivo invitar a la reflexión y fomentar la importancia de conservar nuestros entornos naturales y promover el cuidado del planeta a través del mensaje “Anota un gol por el ambiente” como parte de la estrategia gubernamental Mundial Social.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que “hoy enfrentamos una triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, son fenómenos interconectados que requieren acciones coordinadas y urgentes, por ello queremos que este Mundial también sea un Mundial limpio, sin plásticos y con una ciudadanía comprometida con el cuidado del medio ambiente”.

“La reducción de residuos es uno de los grandes desafíos ambientales del país. En México generamos cerca de 140,000 toneladas de basura todos los días, por eso debemos avanzar hacia un modelo basado en reducir, reutilizar y reciclar. México juega limpio también en materia ambiental y cada acción colectiva cuenta para construir un país más limpio, justo y sostenible”, destacó.

Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacó que la campaña “México Juega Limpio” y el billete conmemorativo al Día Mundial del Medio Ambiente comparten un mismo propósito para lograr que la Copa Mundial y el Mundial Social México 2026 se traduzcan en un mejor cuidado del medio ambiente y, en beneficio de nuestro propio bienestar y de nuestros ecosistemas.

Por lo que llamó a la ciudadanía a adoptar mejores prácticas cotidianas de cara al torneo —separación de residuos, reciclaje y eliminación de plásticos de un solo uso— e invitó a los millones de visitantes que llegarán al país a sumarse, “a nuestro país llegarán millones de visitantes nacionales e internacionales, y por lo mismo es importante invitar a toda la gente a ser parte de este gran equipo por el cuidado del medio ambiente.”

ara el Sorteo Superior No. 2885 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series; tiene una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 5 de junio de 2026 a las 20:00 horas. Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, mismos que ya están disponibles en los puntos de venta y en miloteria.mx.