¿Crimen organizado detrás del asesinato de Manzo? “No se descartan ninguna línea de investigación”: Harfuch

Presuntos miembros de un grupo delincuencial se enfrenta a elementos policiacos Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en México (La Crónica de Hoy)

El gobierno federal reveló que el arma con la que fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo este 1 de noviembre está involucrada con al menos dos enfrentamientos entre grupos delincuenciales que operan en esa región y aseveró que no descartan ninguna línea de investigación para esclarecer esta ejecución del presidente municipal que se caracterizó por su enfrentamiento frontal contra los grupos criminales de esa zona, una de las más violentas y con mayores índices de inseguridad en el estado de Michoacán.

Esa entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla es considerada una de las más violentas y con mayor presencia de carteles y grupos criminales que azotan la región.

Varios son los carteles y grupos criminales que se disputan el control de Michoacán entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Uno de los cárteles más poderosos de México, que busca expandir su presencia y control en esa entidad.

Otro grupo fuerte es el de los Cárteles Unidos, una coalición de grupos locales que se creó justo para impedir la expansión del CJNG en el territorio, sobre todo en la región de Tierra Caliente, integrado por los Viagras, Pueblos Unidos y los Blancos de Trojes.

La Familia Michoacana, es otro grupo con presencia histórica en el estado y en la región de Tierra Caliente, que también opera en el vecino estado de Guerrero. Se dedica principalmente a la extorsión.

Si bien ya con menos fuerza, los Caballeros Templarios, mantienen presencia mediante células en algunas zonas de tierra caliente michoacana

Manzo se caracterizó por su lucha frontal contra los grupos criminales lo que le llevó a sufrir varias amenazas de muerte según el mismo reveló.

En varias ocasiones pidió al gobierno federal y estatal no dejarlo solo ni abandonarlo en esta lucha contra los grupos criminales.

Sin embargo, este 1 de septiembre , el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado cuando se encontraba en el Centro Histórico del municipio durante el Festival de Velas.

De acuerdo con los reportes, el edil había terminado su presentación en el evento de Día de Muertos, por lo que en medio de la multitud fue agredido con alrededor de 6 disparos de arma de fuego por sujetos armados

El asesinato de Manzo han generado una ola de repudio y críticas al gobierno morenista e incluso el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla fue duramente abucheado al acudir a la funeraria donde es velado el alcalde al que varias veces cuestionó.

“Fuera, fuera!”, “¡asesino!”, “¡inútil!” “¡justicia, justicia!” , le gritaron a Ramírez Bedolla entre empujones de sus colaboradores que buscaron protegerlo de una eventual agresión física.

De hecho, el mandatario estatal se vio obligado a salir apresuradamente tras menos de 5 minutos de presentarse a dar las condolencias a la familia de Carlos Manzo.