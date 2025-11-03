Asesinato de Carlos Manzo: en estos homicidios se utilizó el arma que usó el sicario

¿Qué se ha dicho sobre el arma usada en el asesinado del alcalde Carlos Manzo? Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), declaró que el arma usada en el asesinato de Carlos Manzo puede estar relacionada con otros dos hechos delictivos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que el arma usada en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán, habría sido utilizada anteriormente en otros dos homicidios, esto según recientes averiguaciones.

El asesinato de Manzo, ha generado indignación a nivel nacional, provocando que se debido a su fuerte injerencia en la lucha contra el narcotráfico que azota el estado michoacano, y su solicitud a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, para aumentar su seguridad debido a la amenazas recibidas antes de su ejecución por grupos de narcotráfico que controlan Michoacán y contra quienes el alcalde de Uruapan había iniciado una persecución.

¿Qué sucedió con el arma utilizada en el asesinato de Carlos Manzo?

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch apunto a que el arma corta calibre 9 mm asegurada en la escena del crimen, donde el agresor fue abatido por escoltas del alcalde, está vinculada balísticamente a otros dos hechos delictivos, relacionados presuntamente a enfrentamientos entre bandas contrarias de Crimen organizado.

El secretario puntualizó que continúan las investigaciones, sin dar más detalles sobre la procedencia del arma utilizada por el asesino de Carlos Manzo, el 1 de noviembre, a los 40 años de edad, en el municipio de Uruapan del Progreso, en Michoacán, dónde el finado era alcalde y un fuerte representante de la lucha contra el narcotráfico en México.

¿Cuál era la seguridad de Carlos Manzo el día de su asesinato, y que se sabe del agresor?

En palabras de García Harfuch; el presidente municipal, asesinado el pasado sábado 1 de noviembre en Uruapan Michoacán, era escoltado por 14 elementos de la guardia Nacional y dos vehículos oficiales, así como personal de la policía municipal que trabajaba con Carlos Manzo anteriormente. sin embargo, el asesinado del alcalde, ha generado una indignación a nivel nacional, generando una serie de protestas en el estado de Michoacán, debido a la exigencias de Manzo para reforzar su seguridad debido a las amenazas que recibió por parte del crimen organizado.

Omar García Harfuch, declaró que, de acuerdo a la primeras indagaciones, se analizaron los vídeos que registraron el homicidio, así como las cámaras del C5, se logró ubicar el alojamiento del agresor abatido, así como los movimientos que esté realizó en el lugar de los hechos, enfatizó en conferencia el secretario.

En cuanto al ejecutor, que fue ejecutado en el lugar de los hechos, detalla el Secretario de Seguridad Ciudadana, no portaba una identificación al momento del Crimen, por lo que se continúan con las investigaciones periciales para determinar su identidad.