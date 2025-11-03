Calendario de pago Pensión Bienestar noviembre 2025 oficial: Fechas y montos del depósito

Entrega Pensiones Bienestar El apoyo del último bimestre de este 2025 se depositará en las tarjetas de las personas beneficiarias delos diferentes programas del bienestar.

El mes inicia y con esto también los depósitos de algunos de los programas sociales del Gobierno de México. La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario completamente oficial de las fechas de pago para la Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas Discapacitadas y Pensión para Madres Trabajadoras. Consulta aquí las fechas en qué podrás disponer de tu dinero.

Calendario oficial Pensiones Bienestar noviembre 2025

El pago de este mes corresponde al del bimestre noviembre y diciembre, que es el último de este 2025. Como se acostumbre, las fechas de pago se realizarán en función del primer apellido de la persona beneficiaria en orden alfabético quedando de la siguiente manera:

Calendario de Pago Pensión Bienestar | noviembre-diciembre 2025 Los pagos comenzarán desde este lunes 3 de noviembre y hasta el jueves 27 de acuerdo con el primer apellido de la persona inscrita.

Letras Día:

A LUNES 3

B MARTES 4

C MIÉRCOLES 5

C JUEVES 6

D, E, F VIERNES 7

G LUNES 10

G MARTES 11

H, I, J, K MIÉRCOLES 12

L JUEVES 13

M VIERNES 14

M MARTES 18

N, Ñ, O MIÉRCOLES 19

P, Q JUEVES 20

R VIERNES 21

R LUNES 24

S MARTES 25

T, U, V MIÉRCOLES 26

W, X, Y, Z JUEVES 27

A partir de la fecha señalada, podrás disponer de tu dinero y sacarlo en tu sucursal más cercana del Banco del Bienestar. También, podrás consultar tu saldo a través de tu aplicación de Bienestar MX desde tu dispositivo móvil para saber si ya cuentas con el depósito.

¿Cuánto es el monto de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2025?

El pago depende del programa social al que te encuentres afiliado o afiliada y se mantiene igual que el de los bimestres anteriores:

Pensión Bienestar para adultos mayores : 6,200 pesos

: 6,200 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3,00 pesos

: 3,00 pesos Pensión Bienestar para personas con discapacidad : 3,200 pesos

: 3,200 pesos Pensión para Madres Solteras: 1,650 pesos por cada niño o niña menor de 4 años

Revisa que el monto depositado a tu cuenta sea el correcto

¿Cuándo será el siguiente depósito de la Pensión Bienestar 2026?

El siguiente pago comenzará para el primer bimestre del año 2026, que corresponderá a los meses de enero y febrero. A falta de confirmación oficial, la fecha tentativa sería a partir del lunes 5 de enero.