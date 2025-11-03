Corte arma foro para crear protocolo contra violencia laboral y discriminación por ser mujer

CDMX — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió este lunes el Foro de Consulta para la Elaboración del Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género, Laboral y Discriminación con el fin de que las voces participantes contribuyan a crear un protocolo para erradicar conductas que lesionen a las mujeres.

El foro continuará este martes y concluirá el próximo 6 de noviembre.

En su primer día, al menos 300 personas, que forman parte de la Corte y de Atención de la Violencia de Género, Laboral y Discriminación, participaron en mesas de trabajo en las que se orienta a promover el debate, el intercambio de saberes y el análisis desde diversas perspectivas. “El objetivo es recopilar opiniones, necesidades y propuestas colectivas sobre la percepción y actuación institucional frente a estas problemáticas, cuyas aportaciones serán clave para la construcción del nuevo protocolo”, expuso José Hernández Hernández, secretario general de la presidencia, quien inauguró ek foro, y afirmó que la idea de la inclusión y de una justicia real y verdadera hace necesario un protocolo de esta naturaleza, con el fin de garantizar una justicia auténtica y cercana a las personas.

El funcionario recalcó que todas, todes y todos “tenemos que reeducarnos en nuestro comportamiento y en nuestro actuar cotidiano en esta casa de la justicia”.

En tanto, Cristina Solano Díaz, directora general de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género, expresó que para el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz representa, sin duda, un reto lograr que todo el personal se sienta partícipe en la construcción de espacios libres de cualquier forma de violencia y discriminación.

A la consulta del primer día, asistieron personas servidoras públicas que forman parte de la SCJN, provenientes de todas las áreas, ponencias y direcciones generales, con una amplia diversidad de perfiles que contribuirán a la construcción del protocolo.